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В недрах Земли нашли неизвестный слой мантии

  • 7.02.2023, 22:16
В недрах Земли нашли неизвестный слой мантии

Слой находится более чем в ста километрах от поверхности Земли.

Исследователи Техасского университета в Остине обнаружили в недрах Земли новый слой мантии. Отмечается, что частично расплавленная порода играет важную роль в тектонике плит. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Слой находится более чем в ста километрах от поверхности Земли. Он является частью астеносферы, расположенной под тектоническими плитами в верхней части мантии.

По словам ученых, астеносфера довольно пластична наряду с соседними слоями, поэтому литосферным плитам легче перемещаться по ней.

Предположительно, причиной пластичности кроется в расплавление породы.

«Низкая вязкость астеносферы приводит к тому, что скорость сейсмических волн в ней падает, однако нижняя граница этой зоны оставалась малоизученной. Мы проанализировали сейсмические изображения мантии, получив глобальную карту астеносферы, и выяснили, что на глубине 150 километров наблюдается положительный градиент сейсмической скорости (скорость с глубиной начинает расти). Этот слой представляет собой основание астеносферы, где содержится частичный расплав», - говорится в статье.

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