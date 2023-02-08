В плен ВСУ попал «вагнеровец» из особого спецотряда «Амбрелла» 10 8.02.2023, 8:31

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Появилось видео допроса наемника.

Украинским военным на Донбассе в руки попал интересный экземпляр - «вагнеровец» из состава спецотряда «Амбрелла».

Отрывок допроса российского наемника военные сняли на видео. Оно доступно на Telegram-канале «Украина 365».

Пленный оказался зэком, завербованным в ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Наемника определили в особый отряд «Амбрелла», куда попадают только лица с тяжелыми диагнозами ВИЧ и гепатит.

У него имелся при себе красный браслет, свидетельствующий об инфицировании вирусом иммунодефицита.

«Наша спецгруппа «Амбрелла» помогает им, «вагнеровцам», это больные все: ВИЧ и гепатит. Красный браслет обозначает ВИЧ, белый - гепатит… Приехал с «Вагнера»"Пригожин и сказал, что набор производится. Мы, как больные, по желанию. Говорил, что будем отдельно трупы таскать там», - рассказал пленник.

Завербован он был в колонии российского Энгельса, где отсидел почти половину 2-летнего тюремного срока по статье о разбое.

Отметим, что, по данным российских правозащитников, в ряды «Вагнера» были завербованы более 50 тысяч российских зеков. Ими в основном орудуют на Бахмутском направлении, используя в качестве пушечного мяса. Командование не щадит наемников, потери в их рядах колоссальные.

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