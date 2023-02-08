США одобрили продажу Польше HIMARS и боеприпасов к ним
- 8.02.2023, 9:20
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Стоимость контракта составляет $10 миллиардов.
Государственный департамент США утвердил возможную военную продажу Польше пусковых установок HIMARS и сопутствующего оборудования.
Об этом говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности министерства обороны США. Польша запросила закупку 18 пусковых установок HIMARS, 45 ракет армейской тактической ракетной системы (ATACMS) и ракеты системы управляемого залпового огня (GMLRS). Общая предполагаемая стоимость составляет 10 миллиардов долларов.
Отмечается, что сделка поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО.
«Польша намерена использовать эти оборонные изделия и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения своих возможностей для укрепления обороны своей страны и сдерживания региональных угроз. Польше не составит труда внедрить эту технику в свои вооруженные силы», - говорится в сообщении.