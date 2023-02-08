В США показали обломки сбитого китайского шара-разведчика 2 8.02.2023, 10:40

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Он является частью глобальной шпионской программы.

Американские военные собирают обломки китайского высотного аэростата-разведчика, который был сбит истребителем ВВС США в прошедшую субботу. Работы ведутся с понедельника — до этого не позволял шторм. Во вторник военные, среди прочего, обнаружили оболочку шара — фотографии опубликовало командование флота США.

Поисковые работы ведутся у побережья Южной Каролины в примерно 10 км от берега, где глубина составляет около 15 метров. Обломки упали на площади примерно 1,5 на 1,5 км. Шар имел высоту около 60 метров и нес аппарат размером примерно со средний пассажирский реактивный самолет и весом около 900 кг.

В поисковых работах участвуют два корабля, один из них оборудован краном для тяжелых грузов и собирает обломки, второй анализирует дно с помощью гидролокатора. Также применяется как минимум один подводный дрон. Принимаются меры предосторожности на случай наличия взрывчатых или токсичных веществ.

Командование операции отмечает, что часть обломков может быть упущена, и их может выбросить на берег. Население призвали не собирать их самостоятельно, а сообщать властям.

Хотя в Китае настаивают, что аэростат имел лишь гражданские цели (якобы собирал метеорологическую информацию) и в США попал случайно, из-за ветра, в США однозначно уверены, что он использовался для сбора разведданых.

По последним оценкам американского разведывательного сообщества, данный аэростат был частью обширной программы воздушного наблюдения, которая уже несколько лет проводится армией Китая с базы на острове Хайнань. Материал об этом во вторник опубликовала The Washington Post со ссылкой на ряд источников в американских войсках и разведке, имена которых не разглашаются.

По информации издания, в понедельник замгоссекретаря США Венди Шерман провела брифинг для 150 дипломатов, проинформировав их о шпионаже Китая с помощью аэростата, информация была направлена во все посольства США для распространения среди союзников. Также американские власти начали делиться детальной информацией с Японией и другими странами, которые тоже стали объектами наблюдения Пекина.

Как сообщили изданию источники в разведке, данный аэростат несколько лет собирал информацию о военных объектах в странах, представляющих стратегический интерес для Китая, в том числе в Японии, Индии, Вьетнаме, на Тайване и Филиппинах. Сколько подобных шаров есть у Китая, неизвестно, но их, по словам источников, видели над пятью континентами, с 2018 года они совершили десятки миссий.

«Все эти шары — часть аэростатного флота армии Китая, разработанные для проведения наблюдательных операций, они также нарушали суверенитет других стран в Западном полушарии», — сказал высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге для журналистов в субботу. Он прямо отверг заявления Пекина о том, что это метеорологический аппарат, снесенный ветром. — «Это неправда. Это был разведывательный аппарат, намеренно направленный на территорию США и Канады. И мы уверены, что он был нацелен на наблюдение за важными военными объектами».

По словам источников The Washington Post, такие китайские аэростаты могут собирать информацию, находясь в верхних слоях атмосферы, на высоте 18−25 км и даже выше. В них часто используются не самые передовые технологии, и датчики дают в основном не больше информации, чем Китай мог бы получить от спутников. Но у шаров есть важное преимущество: они летят гораздо медленнее (со скоростью от 50 до 100 км/ч) и могут наблюдать за целями в течение многих часов, собирая гораздо более детальную информацию, чем спутники. Такие аппараты пилотируются удаленно, как дроны. Но они подвержены ветрам, из-за этого их пути менее предсказуемы и их сложнее отследить. Кроме того, аэростаты намного дешевле спутников.

Источники издания также сообщили, что за последние годы как минимум четыре таких шара появлялись над США — над Флоридой, Техасом, Гуамом и Гавайями. Три из этих инцидентов произошли еще при президентстве Дональда Трампа. Но только недавно объекты удалось идентифицировать как китайские аэростаты-разведчики. В июне прошлого года один такой шар разбился на Гавайях, это позволило США получить полезную информацию о таких аппаратах и технологиях Китая.

Кроме того, такие аэростаты видели над странами Латинской Америки и союзниками США в Тихоокеанском регионе. По словам источников, некоторые аппараты были запущены из Китая по таким траекториям, чтобы охватить весь земной шар.

Напомним, шар был сбит ВВС США 4 февраля. Впервые его заметили над Аляской еще 28 января, затем он пролетел через Канаду, вернулся в небо США над Cеверным Айдахо и затем следовал над Монтаной. Все это время Пентагон вел наблюдение за ним, однако не разглашал информацию, пока она не просочилась в СМИ 2 февраля. Его не сбивали сразу из-за больших размеров и риска для населения от падения обломков.

В Пентагоне заявили, что аэростат принадлежит Китаю и выполняет разведывательные функции. В МИД Китая подтвердили, что аэростат китайский, но назвали его потерявшим управление метеорологическим зондом.

После того как о шаре-разведчике стало известно общественности, госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит в Китай, который должен был стать первым визитом представителя США такого уровня за несколько лет.

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