Журналиста Анджея Почобута осудили на восемь лет колонии усиленного режима

Журналиста Анджея Почобута осудили на восемь лет колонии усиленного режима4
- 8.02.2023, 14:44
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Приговор вынес судья Дмитрий Бубенчик.
В Гродненском областном суде вынесен приговор по делу журналиста, одного из лидеров Союза поляков Беларуси Анджея Почобута. Его осудили к восьми годам колонии усиленного режима.
Журналиста незаконно обвинили в призыве к санкциям, ему также было предъявлено обвинение по ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК.
Процесс проходил в закрытом режиме.
Приговор вынес судья Дмитрий Бубенчик.
Как писал сайт Charter97.org, Анджей Почобут был задержан 25 марта 2021 года вместе с другими активистами Союза поляков Беларуси. Правозащитники признали его политзаключенным.