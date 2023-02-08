Журналиста Анджея Почобута осудили на восемь лет колонии усиленного режима 4 8.02.2023, 14:44

4,562

Анджей Почобут

Приговор вынес судья Дмитрий Бубенчик.

В Гродненском областном суде вынесен приговор по делу журналиста, одного из лидеров Союза поляков Беларуси Анджея Почобута. Его осудили к восьми годам колонии усиленного режима.

Журналиста незаконно обвинили в призыве к санкциям, ему также было предъявлено обвинение по ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Приговор вынес судья Дмитрий Бубенчик.

Как писал сайт Charter97.org, Анджей Почобут был задержан 25 марта 2021 года вместе с другими активистами Союза поляков Беларуси. Правозащитники признали его политзаключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».