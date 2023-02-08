Шахтеры превратились в грузчиков: что происходит на «Беларуськалии» 3 8.02.2023, 15:39

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Работникам солигорского предприятия урезают зарплаты.

Клайпедский порт долгое время был одним из основных каналов поставки белорусских калийных удобрений. В 2013 году Беларусь даже выкупила треть акций терминала сыпучих грузов. В феврале прошлого года из-за санкций Литва прекратила транспортировку белорусских грузов через Клайпедский порт. «Беларуськалий» лишился основной транзитной магистрали для своей продукции.

Журналисты «Радыё Свабода» посмотрели, как флагман белорусской промышленности работал этот год и что на cолигорском предприятии происходит сейчас.

О чем свидетельствует статистика

Белорусские власти закрыли всю статистику об экономической деятельности «Беларуськалия». Нет данных об экспорте за 2021-2022 годы, не публикуются отчеты об экономической деятельности Белорусской калийной компании и «Беларуськалия». Последние данные — за 2020 год. Тогда чистая годовая прибыль Белорусской калийной компании, главного трейдера «Беларуськалия», составила 580 тысяч рублей. Всего в 2020 году Беларусь продала за границу калийных удобрений на 2,4 миллиарда долларов.

По данным Национального информационного центра полезных ископаемых США, объем добычи «Беларуськалия» за прошлый 2022 год составил всего 3 миллиона тонн, это на 60% меньше, чем в предыдущие годы.

Согласно Европейской службе статистики, в прошлом году Беларусь еще продавала минеральные и химические удобрения в ЕС. За январь, февраль и март Беларусь продала в ЕС минеральных и химических удобрений на 38,1 миллиона евро.

Для сравнения, в 2020 году, до введения санкций, Беларусь продала в ЕС калийных удобрений на 195,7 миллиона евро. Это в пять раз больше, чем в прошлом году. В апреле, согласно Европейской службе статистики, экспорт белорусского калия в ЕС прекратился полностью. В июне прошлого года продукция «Беларуськалия» попала под санкции ЕС.

В качестве альтернативы Клайпедскому порту белорусские чиновники называли российские порты. Именно через них собирались поставлять калий. О начале таких поставок белорусский канал ОНТ сообщил только в июле, то есть только через 5 месяцев после запрета транзита через литовский порт.

Речь тогда велась о контракте на перевалку 2 миллионов тонн до конца года. Для сравнения, в 2020 году на экспорт Беларусь отправила 7,1 миллиона тонн калийных удобрений, в 3,5 раза больше.

Грузооборот морских портов России за прошлый год составил 841,5 миллиона тонн и увеличился на 0,7%. А вот объем перевалки сухих грузов (а именно к таким грузам относится калий) сократился на 0,2% по сравнению с 2021 годом.

Что происходит на «Беларуськалии»

По информации «Свабоды», сейчас на предприятии происходит «естественное сокращение штата». У кого-то заканчивается контракт, его не продлевают, новых сотрудников тоже не набирают. Источники на предприятии сообщают, что грузы из «Беларуськалия» сейчас отправляют через порты Мурманска и Усть-Луга. Это путь на Китай через Ледовитый океан. У некоторых сотрудников также сокращаются зарплаты, иногда это сокращение вдвое. В основном падение выплат затрагивает тех, кто работает на сдельной оплате в шахте.

С мая по конец октября «Беларуськалий» работал на треть от максимальной мощности. На данный момент объем производства немного увеличился, но при этом шахтеров чуть ли не целыми бригадами снимают с работы и направляют на отгрузку готовой продукции. Были и есть некоторые службы, в которых, наоборот, количество работы увеличилось — это касается некоторых ремонтных бригад.

«Поставки упали, но выросли цены на продукцию»

Ранее основными покупателями белорусского калия были Бразилия, Индия и Китай. Поставки в эти страны продолжаются, но и они сократились. Об этом говорит академический директор независимого академически исследовательского центра Beroc Екатерина Борнукова.

«Например, поставки в Индию сейчас на уровне 45% прошлого года, они упали более чем на половину. Эти поставки идут через российскую железную дорогу и, возможно, через российские порты. Там тоже были проблемы с оплатой, обсуждалась оплата в рупиях. О Китае есть неполные цифры, но они показывают, что поставки идут почти в полном прежнем объеме», — говорит Екатерина Борнукова.

Эксперт обращает внимание, что в прошлом году цены на калийные удобрения выросли вдвое, что позволило возместить некоторые потери других рынков.

«Конкуренты «Беларуськалия» говорят о падении объема продаж на 50%. Однако цены на калийные удобрения выросли почти вдвое, судя по контрактам с Китаем. Это позволяло держаться на плаву, но сейчас цены начинают снижаться», — замечает Катерина Борнукова.

В такой ситуации в следующем году «Беларуськалию» придется сокращать занятость и зарплаты, считает эксперт.

«Мы наблюдаем снижение цен на все удобрения. Если в следующем году не удастся расширить объемы поставок, то придется активнее сокращать занятость и зарплаты. Мы видели сокращения зарплат и в прошлом году, но зарплаты изначально были достаточно высокими», — говорит Катерина Борнукова.

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