Следствие по делу MH-17: ответственность лежит на Путине 4 8.02.2023, 16:23

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Глава Кремля виновен в катастрофе.

Следственная группа по делу о крушении «Боинга» «Малазийских авиалиний», потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году, объявила, что сделала все возможное для поиска подозреваемых, но предъявить обвинения больше никому не может.

Вместе с тем следователи заявили, что ответственность за катастрофу лежит на президенте России Владимире Путине.

Есть «убедительные доказательства» того, что президент России Владимир Путин отдал приказ о перемещении системы ПРО «Бук» на восток Украины, из которой был нанесен удар по гражданскому воздушному судну в 2014 году.

Это следует из прослушанных телефонных разговоров, сообщила следственная группа в Гааге.

Как писал сайт Charter97.org, 17 ноября, Гаагский суд признал граждан страны-агрессора РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров,

Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз — каждого пассажира и члена экипажа МН17.

Суд в Гааге постановил, что признанные виновными в крушении малазийского Boeing Гиркин, Дубинский и Харченко должны выплатить родным погибших минимум 16 миллионов евро в качестве компенсации

Гаагский суд также заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению.

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