Белорусов вызывают в воинские части 10 8.02.2023, 16:51

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Минобороны утверждает, что мероприятия носят плановый характер.

В Беларуси проходит очередной этап проверки боеготовности ВС. В связи с этим в некоторые воинские части вызывают военнообязанных.

«В рамках очередного этапа проверки боевой готовности ВС в ряд воинских частей прибывают военнообязанные. Мероприятие носит плановый характер», – сообщает Минобороны.

В прошлом году военкоматы страны провели масштабные вызовы граждан страны для якобы уточнения данных.

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