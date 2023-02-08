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Белорусов вызывают в воинские части

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  • 8.02.2023, 16:51
  • 13,102
Белорусов вызывают в воинские части

Минобороны утверждает, что мероприятия носят плановый характер.

В Беларуси проходит очередной этап проверки боеготовности ВС. В связи с этим в некоторые воинские части вызывают военнообязанных.

«В рамках очередного этапа проверки боевой готовности ВС в ряд воинских частей прибывают военнообязанные. Мероприятие носит плановый характер», – сообщает Минобороны.

В прошлом году военкоматы страны провели масштабные вызовы граждан страны для якобы уточнения данных.

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