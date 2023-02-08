Владимир Фесенко: Появился первый симптом борьбы за власть в России 2 8.02.2023, 18:28

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Владимир Фесенко

Затягивание войны несет для Путина большие риски.

Экс-главарь террористов «ДНР», военный преступник Игорь Гиркин заявил, что Путин сбежит из России, как это сделал экс-президент Украины Виктор Янукович. Насколько это реальный сценарий? Сайт Charter97.org спросил у украинского политолога, главы Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко.

— Случившееся с Януковичем было закономерно. При всей своей внешней мощи и суровости, он в критических ситуациях всегда демонстрировал слабость. Это было во время Оранжевой революции в декабре 2004 года, но была и менее известная ситуация. На парламентских выборах 2012-го года, когда оппозиция получила довольно много голосов, даже была попытка мини-майдана возле Центризбиркома, вот тогда Янукович пропал на 10 дней. То, что потом случилось уже в феврале 2014-го года, тоже показало его слабость.

Мне кажется, что Путин другой персонаж. Путинский режим сильнее, чем был режим Януковича. Самое главное — в России нет такого сильного гражданского общества, которое постоянно бы боролось за свои права, нет такого опыта протестного движения, как было в Украине. Поэтому я бы не экстраполировал то, что было в Украине на то, что может случиться в России. Думаю, там это будет по-другому развиваться.

— Какой тогда, на ваш взгляд, сценарий применим к РФ?

— Путину нужно больше опасаться своего окружения. Действий со стороны ближайших людей, если они вдруг почувствуют опасность для себя. Я не очень верю в дворцовые перевороты, но, тем не менее, думаю, что в РФ ситуация будет развиваться не так, как это было в Украине.

— Говоря о Путине и его окружении, много ли различных противоборствующих групп вокруг хозяина Кремля сегодня?

— Я не специалист по борьбе различных группировок в окружении Путина. Там много нюансов, но, естественно, слежу за ситуацией. На мой взгляд, во-первых, в Кремле есть своя партия войны. Она есть не только в окружении Путина, но и вне Кремля. Вне Кремля она проявлена сильнее. Тот же Пригожин (основатель ЧВК «Вагнера» — прим.), Кадыров (глава Чечни — прим.). Они часть путинского режима, но действуют вне Кремля.

К слову, появление такого феномена, как Пригожин, на перспективу гораздо важнее, чем просто борьба группировок в самом Кремле. Ведь у него в наличии есть частная военная компания, по сути — своя армии. Своя армия есть еще и у Кадырова. Это игроки со своим собственным силовым ресурсом, который они могут использовать в случае дестабилизации центральной власти или если что-то случиться с Путиным. Это может привести к тому, что борьба за власть внутри России может идти с использованием силового ресурса. В том числе — ресурса этих частных армий.

Не случайно недавно стало известно, что «Газпром» создает собственную частную военную компанию. Думаю, что и некоторые другие российские государственные корпорации это уже делают, но не афишируют. Вот это важно на перспективу, потому что может повести российскую политику совсем по-другому пути. Это будет уже не просто кулуарная борьба группировок в окружении Путина, а битва за власть с использованием силовых методов, в том числе — военной силы.

Возвращаясь к окружению Путина, в нем есть неоднородная группировка силовиков. Есть военные со своими интересами, ФСБ, Патрушев (секретарь Совета безопасности РФ — прим.), который курирует все силовые структуры и сам по себе является, можно сказать, самой сильной фигурой среди силовиков. По разным слухам, он претендует на то, чтобы его сын стал преемником Путина.

Лагерь силовиков — сторонники войны против Украины, противостояния с Западом, но, похоже, даже они понимают, что война зашла в тупик и нужно действовать более рационально. Путин же к этому пока не готов.

Другой лагерь — те, кто раньше назывался сислибы (системные либералы). Он сейчас практически перестал существовать. Можно говорить, что есть некий лагерь относительно умеренных технократов. Это те, кто сконцентрирован на решении экономических вопросов России, на сохранение внутренней социальной, хотя бы относительной стабильности, кто не вмешивается в дела, связанные с войной против Украины.

Условно говоря, это премьер Мишустин, мэр Москвы Собянин, глава российского Сбербанка Герман Греф и некоторые другие. Война создает им массу проблем. Мне кажется, что была бы их воля и Путин согласился, то они искали бы компромиссный вариант, как выйти из войны.

Есть отдельные фигуры со своим окружением, которые тоже пытаются влиять и на Путина, и на внутреннюю ситуацию.

— Кого вы имеете ввиду?

— Есть там Юрий Ковальчук. Это один из очень немногих людей, которые, судя по российским данным, имеют прямой доступ к Путину. Он на одной волне с ним в плане и войны против Украины, и враждебности к Западу. Плюс у него свой очень влиятельный медиахолдинг. Подчеркну, что два самых близких человека к Путину за последние два года — это Патрушев и Ковальчук.

Самая влиятельная фигура в бюрократическом аппарате Кремля — это Сергей Кириенко. Он, по разным данным, близок к Ковальчуку, но играет свою игру. В 90-ые он коротко, но был премьер-министром. Кириенко уже не первый год формирует кадровый ресурс для путинского режима. Получается, немало его людей есть на разных должностях и в центральной власти РФ, и в регионах, и на временно оккупированных украинских территориях. Поэтому его надо рассматривать как такого отдельного аппаратного игрока, влияющего на принятие решений. Он может быть значимой фигурой в случае обострения борьбы за власть, если вдруг с Путиным что-то случится,

Есть фигуры, которые традиционно входили в окружение Путина, но отошли на периферию. Во всяком случае, сейчас они не так заметны. Это и руководство «Газпрома» во главе Миллером, и Сечин, следует упомянуть и Дмитрия Медведева, который все еще надеется в очередной раз оказаться преемником Путина. Он растерял свое прежнее влияние, но активно пытается напоминать о себе в информационной сфере. Его политический вес очень уменьшился и даже его воинственную риторику многие воспринимают в России с иронией. В нем видят такую реинкарнацию Жириновского: шума много, а реального политического влияния нет. Его стоит принимать во внимание, потому что какое-то участие во внутренней борьбе, кремлевских интригах, конкуренции разных башен Кремля он тоже принимает.

— Какое будущее ждет Путина и Россию в целом?

— Пока рано делать окончательные выводы, потому что сценарии могут быть самые разные. Это и сохранение Путина при власти с одряхлением режима, и новый глубокий политический кризис в России. На мой взгляд, это самый реалистичный сценарий, но не сейчас, а на дальнейшую перспективу. Условно, сценарий новой cмуты. Есть еще сценарий преемника, борьбы за власть даже при живом Путине.

Подчеркну, что на дальнейшее развитие событий внутри России в значительной мере будет влиять ситуация с войной в Украине. Затягивание этой войны, на что сделал ставку Путин, на самом деле может привести к очень большим рискам для него.

Ведь ухудшение внутренней социально-экономической ситуации из-за войны, накопление недовольства, а если еще сюда добавятся серьезные военные поражения в Украине, то тогда можно говорить и о сценарии Гиркина-Стрелкова, с которого мы с вами начали.

Российская система очень сильно завязана на Путине. Если слабость российского правителя, его поражения станут очевидными для всех, то возникнет сильная делегитимазация и путинского режима, и его самого. Миф о человеке, который всегда во всем выигрывал и олицетворял «мощь России», будет разрушен. Это действительно может стать огромной опасностью для Путина. Поэтому война в Украине — это то, что будет влиять на внутреннюю российскую ситуацию.

Состояние здоровья Путина — тоже сильный фактор и, конечно же, внутренняя социально-экономическая и политическая ситуация, включая борьбу за власть, которая уже начинается.

Несистемная деятельность Пригожина разрушает старые правила игры в России. Создатель ЧВК «Вагнера» угрожает и генералам, и губернаторам, и пытается себя показывать как влиятельного игрока вне зависимости от своего реального статуса в путинском режиме. Я считаю, что это первый симптом того, что в России при живом Путине уже начинается борьба за власть.

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