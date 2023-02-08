В Украину уехал взвод «Ночных волков» 6 8.02.2023, 19:11

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Воевать согласились менее 1% пропутинских байкеров.

«Ночные волки», сопровождавшие Путина в Крыму в 2014 году, почти ушли из информационного поля, лишились президентских грантов, а в войне в Украине участвует менее одного процента членов байкерского клуба. Единственным покровителем клуба остался «Роскосмос», уверяют в байкерской среде. Госкорпорация спонсирует мотоциклетный взвод.

С начала вторжения в Украину добровольцами на войну ушли несколько десятков байкеров из клуба «Ночные волки». Члены «Ночных волков» вступают в интернациональную бригаду «ДНР» «Пятнашка». Этой же бригаде «Ночные волки» отправляют гуманитарную помощь. Байкер Андрей Мищенко, воюющий на Донецком направлении, рассказал «Регнуму», что в Украине воюет взвод из «Ночных волков», то есть около 50 человек — все они вошли в состав бригады «Пятнашка» в «ДНР». На фотографии мотоциклетного взвода «Ночных волков» корреспондент издания насчитал 21 человека.

При этом общая численность клуба — около 5 тысяч человек, это подтвердили два источника редакции в байкерской среде. По их словам, на пике популярности количество байкеров было выше, однако небольшая часть людей покинула клуб после конфликтов с его лидером Александром Залдостановым, многие отошли от активной деятельности. Таким образом, сейчас в Украине воюет около 1% от общей численности клуба, хотя «Ночные волки» с 2014 года активно выступали за «присоединение» украинских территорий к России, даже предлагали взять под охрану административные здания в Крыму.

Новости о байкерском взводе не распространяются в федеральных СМИ, а расходятся по платформам самого клуба. Обеспечением экипировкой и оборудованием взводу помог «Роскосмос», об этом сообщают сами байкеры, но о масштабной поддержке речи не идет. Политолог Аббас Галлямов полагает, что прежняя патриотическая активность мотоциклистов была скорее пиаром и зарабатыванием денег, а к серьезным действиям большинство байкеров не готовы в силу менталитета.

«Байкеры — среда принципиально аполитичная, и попытка их всерьез политизировать не могла увенчаться успехом. Байкеры, присягнувшие власти, — это не байкеры, а клоуны», — заключает Галлямов.

Лидер клуба Александр Залдостанов по прозвищу Хирург свое местонахождение не раскрывает, но, очевидно, в боевых действиях участия не принимает: в своем канале он пишет, что лично провожает байкеров на фронт и ездит по стране, представляя новогодние сказки. В свободное время Залдостанов пишет белые стихи, и на запрос редакции об участии в боевых действиях ответил поэтично:

«Наши мотоциклы лишь отчасти земные — они еще и небесные. Они иногда, когда мы мчим на Донбасс и помогаем мученикам, превращаются в огненные колесницы, которые летят по небу прямо за Ильей Пророком», — разъяснил Александр Залдостанов.

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