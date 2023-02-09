Ни мужа, ни шубы: в истории со вдовами боевиков «ЛДНР» случился неожиданный поворот 9.02.2023, 9:13

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«Подарки» пришлось вернуть назад.

Недавно стало известно о том, что вдовам ликвидированных в ходе войны боевиков из т.н. «ЛДНР» вручали подарки в виде шуб. Тем не менее «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» - обладателям шуб пришлось вернуть их назад.

Об этом сообщает «Апостроф».

Фотоотчет со счастливыми вдовами боевиков в шубах публиковал Евгений Скрипник – соратник террориста Стрелкова-Гиркина.

Кроме фото, появилось и видео «благодарности» за «царские подарки», хотя на лицах вдов не было и тени траура по погибшим мужьям.

А уже после показательной церемонии выяснилось, что шубы пришлось вернуть. Об этом свидетельствует переписка одной из вдов погибшего боевика в чате в Telegram: по словам женщины, у них забрали эти шубы, объяснив тем, что они «некачественные» и подлежат замене на другие, «более высокого качества».

Правда, никто не прислал новые шубы, а потом им заявили, что «произошла ошибка» и эти шубы «предназначались другим людям».

«У меня есть подозрение, что эти шубы передают из рук в руки и снимают видео об этом», — пишет вдова боевика.

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