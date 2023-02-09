Польша с 10 февраля закрывает еще один пункт пропуска на границе с Беларусью

Польша с 10 февраля закрывает еще один пункт пропуска на границе с Беларусью3
- 9.02.2023, 13:13
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На неопределенный срок.
Польский пункт пропуска «Бобровники» приостанавливает свою работу с 10 февраля.
Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски.
«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — сказал он.
С белорусской стороны на этом переходе находится пункт пропуска «Берестовича».
В итоге на белорусско-польской границе останется только один функционирующий переход в Бресте с пунктами пропуска «Козловичи» для грузовых автомобилей и «Брест» для остальных видов транспорта.
Напомним, в ответ на созданный Лукашенко миграционный кризис Польша с осени 2021 года закрыла расположенный в Гродненской области переход «Брузги-Кузница».