Польша с 10 февраля закрывает еще один пункт пропуска на границе с Беларусью 3 9.02.2023, 13:13

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На неопределенный срок.

Польский пункт пропуска «Бобровники» приостанавливает свою работу с 10 февраля.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски.

«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — сказал он.

С белорусской стороны на этом переходе находится пункт пропуска «Берестовича».

В итоге на белорусско-польской границе останется только один функционирующий переход в Бресте с пунктами пропуска «Козловичи» для грузовых автомобилей и «Брест» для остальных видов транспорта.

Напомним, в ответ на созданный Лукашенко миграционный кризис Польша с осени 2021 года закрыла расположенный в Гродненской области переход «Брузги-Кузница».

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