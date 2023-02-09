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Санкции затронули 25% экономики белорусского режима

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  • 9.02.2023, 15:44
  • 5,406
Санкции затронули 25% экономики белорусского режима

Лукашисты начали жаловаться.

Министр экономики Александр Червяков пожаловался на санкции, введенные против режима Лукашенко за политические репрессии и соучастие в войне в Украине.

«Масштабы введенных против нас санкций огромны — 25% экономики напрямую попали под ограничения, а косвенно — затронули все отрасли», — сказал он.

«Начиная с 2021 года санкциям подверглись авиационная, калийная, нефтеперерабатывающая отрасли. В прошлом году введены ограничения для металлургии, машиностроения, деревообработки, строительных материалов. Санкции для IT-сферы не только снизили темп роста, но и вызвали отток IT-специалистов из страны. Созданы логистические препятствия, закрыт либо ограничен доступ на рынки стран ЕС, Украины. Возникают сложности в расчетах с партнерами», — добавил он.

Как писал сайт Charter97.org, санкции сильно ударили по «Беларуськалию». Объем добычи калия за прошлый год сократился на 60%.

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