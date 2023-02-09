Доходы России от продажи нефти и газа упадут в 2023 году не менее чем на 25% 1 9.02.2023, 21:38

Об этом сообщил Украинский институт будущего.

В 2023 году Россия потеряет часть заработка на продаже нефти и газа в связи с введенными ограничениями на стоимость сырья и санкции. Об этом говорится в аналитическом отчете Украинского института будущего (УИБ), опубликованном 8 февраля.

По оценкам УИБ, речь идет о минимуме в 25%.

Аналитики отмечают, что на показатели добычи и экспорта нефти в РФ санкции повлияют умеренно, но более существенно это отразится на доходах из-за введения потолка цен.

«По нашим оценкам (базовые сценарии прогнозов цен и дисконтов), общее падение доходов от экспорта нефти РФ может составить 25-46% по сравнению с 2021 годом, если РФ не прибегнет к манипуляциям и шантажу на рынке в ответ на эмбарго», – считают в УИБ.

Экспорт нефтепродуктов из РФ может сократиться на 20-35%, предполагают в Украинском институте будущего.

«Сократив объемы нефтепереработки, Россия будет пытаться отправить эту нефть на экспорт, но будет продавать ее со скидкой: «дружественные» страны хоть и не поддержали санкции, но требуют скидок, пользуясь безвыходным положением РФ. При этом значительно большие расстояния до Китая и Индии по сравнению со странами ЕС означают более высокие транспортные расходы, а значит, необходимость снижать цену нефти, чтобы конкурировать. Ключевыми рынками для РФ будут Индия и Китай, которые будут перерабатывать российскую нефть и экспортировать нефтепродукты, в отдельности и в те регионы, которые раньше были российским рынком», – объяснили в УИБ.

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