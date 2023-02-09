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Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах

  • 9.02.2023, 22:31
Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах
Криштиану Роналду

Португалец оформил дубль уже в первом тайме матча с «Аль-Вахдой» в Мекке.

Португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду преодолел отметку в 500 голов в национальных чемпионатах за карьеру.

В матче саудовской лиги с «Аль-Вахдой», который проходит в Мекке, Роналду оформил дубль в первом тайме — он забил на 21-й и 40-й минутах.

Первый мяч в игре стал для Роналду 500-м в национальных первенствах. Также это первый гол португальца в чемпионате Саудовской Аравии, забитый с игры.

Роналду 38 лет, на протяжении карьеры он выступал за лиссабонский «Спортинг» (три гола в чемпионате), «Манчестер Юнайтед» (103), мадридский «Реал» (311) и туринский «Ювентус» (81).

Роналду стал игроком «Ан-Насра» в конце декабря, но первый матч провел за команду только 22 января.

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