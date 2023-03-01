СМИ: Кадырову стало плохо, из ОАЭ срочно вылетел известный нефролог 1.03.2023, 9:56

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Глава Чечни не доверяет московским медикам.

На днях в казахстанских СМИ появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в очень плохом физическом состоянии. У него большие проблемы со здоровьем, скорее всего, проблемы с почками.

Информация в СМИ появилась после того, как вчера, 28 февраля, казахстанский журналист Азамат Майтанов на своей странице в Telegram-канале опубликовал небольшой пост, передает dialog.ua.

Источник сообщает, что в Грозный уже прибыл из ОАЭ известный нефролог с 30-летним стажем Ясин Ибрагим Эль-Шахат. Представитель ичкерского Кабмина в изгнании Ахмед Закаев утверждает, что Кадыров болен уже давно и даже стал наркозависивым. Он обратил внимание на тот факт, что до недавнего времени глава Чечни был очень активным. Это все благодаря энергетическим таблеткам, которые скоро дадут о себе знать.

Другие источники пишут, что Кадырова якобы отравили. А так как глава Чечни не доверяет московским медикам, то и решил вызвать к себе нефролога из ОАЭ. Не исключено, что из-за своей болезни Кадыров пропустил ежегодное послание Путина к Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года. Еще тогда в СМИ появилась информация, что он находился на территории или ОАЭ или Дубая.

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