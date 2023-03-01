Александр Фридман: Типичные формулы Лукашенко с Китаем не сработают 1.03.2023, 17:06

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Что стоит за визитом белорусского диктатора в Пекин.

Лукашенко находится с визитом в Китае, где встретился с главой страны Си Цзиньпином. Американский Институт изучения войны писал, что белорусский диктатор может возить для России оружие из Китая. Также есть версия, что Пекин недоволен тем, что происходит на границах Беларуси с ЕС, поэтому Лукашенко вызвали «на ковер».

Что же стоит за визитом белорусского правителя в Поднебесную? Сайт Charter97.org задал этот вопрос историку и политологу Александр Фридману.

— Думаю, что и та, и другая версия имеют право на существование. Если речь идет о поставках вооружений, то, безусловно, если Китай решится на этот шаг, белорусский канал может быть использован. Маловероятно, что Пекин пойдет на большие поставки, а во-вторых, что они будут поставлять оружие России напрямую, ведь это несет серьезные риски.

Разного рода «серые схемы» могут использованы, а Беларусь в них может играть важную роль, как Иран, Северная Корея, Иран и другие партнеры Китая. Думаю, этот вариант с Лукашенко может обсуждаться.

Что касается экономической составляющей, то напряженности на границах с Евросоюзом — это важный для Китая логистический путь. И это Пекину не нравится. Однако тут дело не только в Лукашенко и в его политике. Польша и Литва отвечают на процессы, которые происходят в Беларуси. Думаю, что тема границ не ключевая. Главная тема — война и то, что Китай в вопросах мирного урегулирования пытается играть активную роль. Пекин не заинтересован в том, чтобы война распространилась на территорию Беларуси и ему важно влиять на процессы. В контексте мирного урегулирования — Беларусь один из важных факторов. Поэтому, думаю, с этим связана поездка Лукашенко.

— США предупреждают Китай, что его ждут серьезные последствия, если он начнет поставлять оружие для РФ. Может ли попасть под раздачу Лукашенко, если его задействуют в этой схеме?

— Конечно же. Если с помощью Китая Беларусь еще больше втянется в войну, то будут новые санкции и новые шаги. Это очевидно. Однако я не думаю, что Лукашенко это пугает. Он делает ставку на партнерство с Китаем и рассчитывает, что в лице Пекина приобретет нового важного политического партнера. Лукашенко видит, что Россия ослабела, у нее нет былых возможностей и он в поисках нового патрона. Думаю, Лукашенко мечтает о таком патроне.

— Китайские СМИ почти ничего не пишут о приезде Лукашенко. Для них это второстепенное событие или не хотят афишировать этот визит?

— Для них это не такой токсичный партнер, они встречаются и с политикам похуже. Но зачем хвастаться? Ведь для Пекина это не великая политическая фигура и лидер мировой державы. Эта история для Китая проходная, Пекину этот визит нужен лишь в контексте мирной инициативы, в которой Беларуси определена определенная роль. По итогам визита станет ясно, какая.

Для Лукашенко это большое событие, принимая во внимание, куда и когда он ездит. Сейчас он посещает сверхдержаву в такой судьбоносный момент — момент объявления мирного плана. Мы видим, что многие европейские лидеры заявляют о желании поехать в Китай, чтобы обсудить мирную инициативу. Вот они приедут, а Лукашенко там уже побывал.

Это действительно важная поездка не только в белорусском контексте, она позволит очертить и лучше понять китайскую мирную инициативу — слова это или последуют какие-то действия. Именно по этой причине Лукашенко попал на страницы мировых СМИ.

— Пекин отличается от Москвы тем, что проводит рациональную политику в вопросах выдачи кредитов, экономического сотрудничества. Есть ли Лукашенко что предложить Поднебесной в том состоянии, в котором он сейчас находится?

— Это его основная проблема. Ведь типичные формулы «дотации в обмен на поцелуи» или «признания в братской любви» с Китаем, конечно же, не работают. Там это вежливо слушают, но хотят знать, что Лукашенко может предложить. Тут у него возможности ограничены, а само сотрудничество асимметрично, ведь Беларусь может предложить значительно меньше. Как рынок — да, это один из аспектов, как цепь и логистику — для Китая это очень важно. Лукашенко может предложить полное экономическое и политическое подчинение китайскому влиянию, однако чтобы повысить привлекательность, ему придется идти на урегулирование с Западом. Ведь Беларусь интересна Китаю как плацдарм для продвижения товаров и услуг в Европейский союз.

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