Олег Белоколос: Путин выстрелил себе в ногу 1 1.03.2023, 17:27

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Олег Белоколос

В распоряжении Кремля не осталось инструментов для игры на международном поле.

Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Какие это будет иметь последствия?

Об этом сайту Charter97.org рассказал эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос.

— Это решение, с точки зрения публичного международного права, нонсенс. Этот договор в теории международного права представляет собой единое целое. Нельзя сказать, что это выполняем, а это нет. Это нонсенс, который показывает пренебрежительное отношение России к праву и ее лицемерие. Они через слово утверждают, что выступают за международное право и устав ООН, а тут через запятую это все ниспровергают.

С точки зрения дополнения субстантивности известно, что инспекции в рамках этого договора уже давно не выполнялись в силу разных причин. Могу сказать, что даже у предыдущей республиканской администрации в США к этому соглашению было много претензий. Прежде всего они требовали, чтобы инспекции были более тщательными.

На сегодняшний момент Россия, отказавшись от этих инспекций, фактически делает этот договор номинально бесполезным. Откровенно говоря, этот договор скомкан и выброшен.

Думаю, что основная цель этого решения Путина — шантаж ядерной войной. В распоряжении Кремля не так уж много осталось инструментов для того, чтобы в международном плане повлиять на помощь, оказываемую Украине. Вот они и решили использовать шантаж. Спустя несколько дней Медведев, в свойственной ему откровенно идиотской манере, это подтвердил.

Они не скрывая говорят о том, что «вы помогаете Украине, а это увеличивает риск ядерной войны». Россияне надеятся напугать международную общественность стран Запада, чтобы уменьшить помощь Украине.

— США перебросили в Европу «самолет судного дня», делая ответный шаг. Как вы видите развитие этой ситуации? Нас ждет новая гонка вооружений?

— Хочу сказать, что здесь Путин выстрелил себе в ногу. Вы правильно отметили момент гонки вооружений. Дело в том, что американцы уже достаточно долгое время не модернизировали свой ядерный потенциал. Там звучали голоса, что нужно это делать, но им отвечали, что имеется договор с Россией.

Сейчас уже понятно, что этот договор в том виде, в котором он формально существует, не будет в 2026-ом году продлен. США в течение 2-3 лет осуществят модернизацию своих ядерных сил.

Немногие российские вменяемые эксперты говорили о ценности этого соглашения для РФ. Давайте вспомним, что Россия хотела продлить его. Ведь оно было выгодно России. Позволяло им осуществлять инспекции в США, которые на сегодняшний день имеют несоизмеримо больше технических возможностей, чтобы проверить, что происходит в ядерных хранилищах России.

В стратегическом отношении — это проигрыш для России. Она сама себя разоблачила и в очередной раз показала себя безответственной. Страной, которой нельзя доверять в серьезных вопросах. Как можно доверять людям, которые сегодня подписали договор, а через полтора года говорят о том, что «нам не нравится, мы не будем выполнять часть соглашения». Такой «цирк на дроте».

— В плане «мира» от Китая есть несколько пунктов, где они заявляют, что для них ядерная безопасность имеет важную роль. Как Пекин отреагирует на такой шантаж Путина?

— У Китая свои интересы. По лозунгом «за мир во всем мире» он наращивает свой собственный ядерный потенциал. Настоящее количество ядерных боезарядов, носителей и вообще, что происходит в Китае, мало кто знает. Называются совершенно разные цифры: 200, 300 единиц.

Есть мнения о том, что Китай хочет в ближайшие 7-10 лет нарастить свой ядерный потенциал до 1000 единиц. Это все мало соизмеримо с лозунгами о «мире во всем мире» и так далее. Все прекрасно понимают, что руководство Китая избрало путь если не конфронтации, то активного соперничества с США. Пытается использовать войну России с Украиной в свою пользу. Сегодня в мире мало кто верит словам, которые не подкрепленным делам. В Украине и мире скептически восприняли этот план Китая, который вы упомянули.

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