Военный эксперт: Россия может готовить гибридную операцию против Молдовы 1 1.03.2023, 17:49

Кремль уже 21-день не наносит массированные ракетные удары по Украине.

Собственно, с первым днем весны и 21-м днем без массированных ракетных ударов. Три недели российские оккупанты не осуществляли массированных ракетных ударов по Украине и это заставляет задуматься над причинами их отсутствия, ведь к 24 февраля боекомплект у российских оккупационных войск (РОВ) был накоплен, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Напомню, что усреднённый показатель накопления боекомплекта ракет разной номенклатуры у РОВ составляет от 2-3 до 5 ракет в сутки. То есть, по состоянию на сегодня, 1 марта, у РОВ может быть накопленный БК от 60 до 105 ракет. Так, собственно, почему не запустили и не запускают?

Я не склонен верить в то, что ракеты у российских оккупантов закончились. У них производство как было, так и есть. Да, ограниченное и не удовлетворяющее потребности, но всё же есть.

Так, АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» в течение февраля выдавало 1 КРМБ «Калибр» в сутки. У АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (Королёв, Московская обл.) в феврале закрыло план на изготовление ракет Х-38М и Х-31ПМ, суммарно не менее 20 ед.

В среднем, раз в неделю проходит производство КР «Оникс», которые отправляются для 15 ОБрбр БРК «Бастион-П». Тогда, что означает эта пауза?

На мой взгляд эта пауза может быть вызвана либо накоплением максимально возможного БК, для нанесения максимально разрушительного эффекта из возможных, либо подготовкой к уже другой «СВО», которую необходимо будет поддержать нанесением ракетных ударов.

Если говорить о максимально возможном ударе, то тут следует понимать, что он так же имеет ограничения. Этим ограничением является количество носителей данного БК. То есть, Россия не может накопить больше, чем способны запустить носители. Либо это накопление для долговременного применения. И вот тут всплывает вариант с ещё одной «СВО», гибридной операцией, например, против Молдовы.

У Молдовы на сегодняшний день как таковой нет эшелонированной ПВО, которая могла бы эффективно защитить воздушное пространство страны от массового проникновения ракет.

Именно оказание поддержки наступающим подразделениям с территории Приднестровья, посредством нанесения постоянных ракетных ударов по территории Молдовы может в перспективе применить Россия, если пойдёт на реализацию такого сценария.

Как бы это странным не звучало, но если в ближайшее время по Украине так и не будет массированного ракетного удара, то это означает - Россия готовится к одному из вышеописанных сценариев. И в данном случае стоит напрячься больше Кишинёву, чем Киеву.

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