Под Бахмутом ВСУ нанесли мощный удар по «Вагнеру» «умными» бомбами JDAM 5 10.03.2023, 10:09

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ВВС Украины применили высокоточное американское оружие.

На днях в Сети было опубликовано видео удара ВСУ по позиции российских оккупантов. Мощность взрыва была таковой, что Сеть бурно заговорила о появлении у украинцев нового вооружения.

Предварительно, использовались высокоточные авиабомбы JDAM.

Об этом в своем блоге в Telegram пишет известный украинский журналист, военный обозреватель Александр Кушнарь.

Удалось идентифицировать локацию, где украинские ВВС нанесли удар. Это поселок Курдюмовка, находящийся на севере от Бахмута.

За этот «горячий» участок отвечает российская ЧВК «Вагнер». И именно там сегодня сложилась самая серьезная угроза для украинского военного контингента в Бахмуте.

Судя по кадрам, ВСУ «расчехлили» очень серьезное оружие для срезания этой угрозы Бахмуту с севера.

Кушнарь высказал мнение, что ВСУ в ближайшее время расширят применение авиабомб JDAM на фронте и это грозит российской армии тяжелейшими потерями.

«С учетом того, что ВВС Украины скоро получат от Польши и Словакии 30 единиц Миг-29, а у Штатов на складах сотни тысяч JDAM, и они дешевы в производстве, то я, кажется, начинаю более глубоко понимать причины нервозности главаря ЧВК «Вагнера», который жалуется на отключение ему специальных телефонных линий», - написал журналист.

Справка

Joint Direct Attack Munition (JDAM) - это высокоточные планирующие авиабомбы, которые производит всемирно известная компания США Boeing.

Снаряд оснащен несколькими парами крыльев, позволяющих эффективно маневрировать и достигать цели с возможным круговым отклонением всего в 11 метров. Дальность удара составляет около 28 км.

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