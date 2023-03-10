Мясной штурм Telegram-канал «Можем объяснить»

10.03.2023, 11:42

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Истощение группировки РФ стало главным содержанием битвы за Бахмут.

Прошла неделя с заявления Евгения Пригожина о том, что Бахмут окружен — но город все еще не сдается, при том, что бои за него начались еще в июле. Оборона Бахмута продолжает истощать силы обеих сторон, сообщает разведка Британии, но основные потери несут наступающие. Последние события говорят о том, что именно эту тактику выбрал Киев:

По мнению министра обороны США, Бахмут имеет скорее символическую ценность. Столкновения в Бахмуте позволяют украинцам истощать российскую группировку, хотя и украинцы несут значительные потери.

Численность российской группировки под Бахмутом оценивали в 40 тыс. человек, значительная часть которых — завербованные Пригожиным заключенные. CNN со ссылкой на источники в НАТО пишет, что Россия потеряла в пять раз больше солдат, чем Украина. Журналист The Guardian Дэн Саббах со ссылками на источники в военной разведке оценил российские потери при Бахмуте от 20 до 30 тыс человек.

Новые кладбища «Вагнера» обнаруживаются не только в Краснодарского крае, где находится основная база ЧВК, но и подмосковной деревне Маврино. Там замечено массовое захоронение с символикой ЧВК.

Пополнять же войска за счет мобилизованных у Минобороны выходят с трудом: новобранцы массово отказываются идти на передовую и публично протестуют. Как подсчитала «Верстка», за месяц видеообращения записали военные из 16 регионов, заявляя о плохой подготовке, отсутствии снаряжения и «мясных штурмах».

«Единственный смысл ВСУ сейчас оставаться в Бахмуте — это раздолбать «Вангера». Похоже, Залужный и Зеленский посчитали, что игра стоит свеч», — резюмирует журналистка Юлия Латынина.

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