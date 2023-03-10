Польша начала установку заграждений в пункте пропуска «Бобровники» 5 10.03.2023, 12:37

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Дорогу перегородили бетонными блоками.

Польша начала установку заграждений в пункте пропуска «Бобровники». Об этом сообщает неофициальный канал Госпогранкомитета Беларуси «Граница FM» и публикует снимки.

На фото видно, что пункт пропуска перегородили бетонными блоками, к нему подъезжают машины с противотанковыми ежами.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал фотографии того, как Польша продолжает укреплять границу с Беларусью и Россией. В феврале польские военные приступили к установке оборонительных сооружений на границе с Калининградской областью, а в марте начали усиливать белорусский участок. Однако о «Бобровниках» он не упомянул.

Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц.Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

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