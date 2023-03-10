Стало известно, когда появится первый «идеальный» iPhone 1 10.03.2023, 12:56

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У него не будет характерного выреза в дисплее.

Инсайдер и специалист в дисплейной индустрии Росс Янг сообщил, в какие сроки стоит ждать от Apple первого iPhone с подэкранной системой Face ID. По данным источника, пользователям предстоит запастись терпением.

Если раньше такую систему приписывали iPhone 15, то теперь, по данным Янга, эта дата сдвинулась минимум на год вперед из-за «проблем с сенсорами». Если это окажется правдой, то первым айфоном с подэкранным Face ID может стать условный iPhone 17.

Напомним, ранее Apple якобы тестировала подэкранный Touch ID в смартфонах линейки iPhone 13, но отказалась от него, так как у компании есть «долгосрочная» цель установить систему датчиков Face ID под дисплеем.

Янг также еще раз подтвердил, что новая «фишка» Dynamic Island появится во всех моделях iPhone 2023 года. При этом она должна стать еще умнее: например, в нее можно будет перетянуть любой файл, и тот добавится в буфер обмена. А при переключении в другое приложение «островок» предложит «вытянуть» сохраненный файл.

Что прямо сейчас известно про iPhone 15

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

Если верить инсайдерской информации, базовые модели этого года будут более сбалансированным, чтобы сократить пропасть между дешевыми и дорогими версиями и повысить продажи всей линейки. Помимо новой 48-Мп камеры и Dynamic Island, iPhone 15 и 15 Plus также получат новый процессор Apple A16, разъем USB-C и изогнутые грани.

Также ожидается, что Apple заменит версию Pro Max в линейке iPhone 15 на флагманскую модель с приставкой Ultra. Такой айфон получит более производительный процессор, перископную камеру и улучшенную селфи-камеру. Вдобавок он станет первым «титановым» айфоном, слухи о котором ходят уже несколько лет.

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