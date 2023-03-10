Армения сделала еще один шаг к выходу из ОДКБ 1 10.03.2023, 14:12

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Ереван не будет предлагать своего кандидата на должность замгенсека военного блока.

Армения не будет предлагать своего кандидата на должность заместителя генсека ОДКБ. Она отказывается от своей квоты на данную должность в секретариате организации.

Об том заявил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, сообщает News.am.

Ранее в интервью сайту Charter97.org экс-посол Армении в РФ Степан Григорян высказал мнение, что ОДКБ в ближайшее время развалится.

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