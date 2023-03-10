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Армения сделала еще один шаг к выходу из ОДКБ

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  • 10.03.2023, 14:12
  • 4,210
Армения сделала еще один шаг к выходу из ОДКБ

Ереван не будет предлагать своего кандидата на должность замгенсека военного блока.

Армения не будет предлагать своего кандидата на должность заместителя генсека ОДКБ. Она отказывается от своей квоты на данную должность в секретариате организации.

Об том заявил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, сообщает News.am.

Ранее в интервью сайту Charter97.org экс-посол Армении в РФ Степан Григорян высказал мнение, что ОДКБ в ближайшее время развалится.

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