В Киеве прощаются с Героем Украины «Да Винчи» 4 10.03.2023, 16:18

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Проститься с погибшим бойцом пришли Зеленский, Залужный, Резников, Буданов и президент Финляндии.

Церемонию прощания с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло с позывным «Да Винчи» посетили президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава ГУР Кирилл Буданов и премьер Финляндии Санна Марин, которая находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщает «Суспільне».

Заупокойная панихида по погибшему прошла в Михайловском Златоверхом соборе. В храм пришли несколько сотен человек, в том числе Зеленський и Санна Марин.

Затем гроб с телом погибшего Коцюбайло понесли на Майдан Независимости, где продолжится церемония.

Как писал сайт Charter97.org, легендарный украинский защитник, командир 1-й штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи) погиб 7 марта под Бахмутом.

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