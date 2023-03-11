«Кадырова просто убрали» 11.03.2023, 8:43

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Эксперт рассказал, кто и зачем отравил главу Чечни.

Чеченского правителя Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники российской ФСБ. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время стрима на своем YouTube-канале.

«Есть информация (она требует подтверждения), что Кадырова отравили. ФСБ провела операцию и его отравили. Он страдает от острой почечной недостаточности, которая вызвала резкое увеличение веса и отек организма», - рассказал Жданов.

По этому поводу он напомнил о санитарном борту, обустроенном под реанимацию, который на прошлой неделе прилетал в Москву.

«Европа в условиях войны разрешила полет в своем воздушном пространстве этого самолета, он через Беларусь дошел до Москвы и сразу вернулся обратно, то есть в Москве его уже ждали. Кого-то загрузили в этот самолет-реанимацию и он полетел в Нюрнберг, где расположен крупнейший медицинский университет Европы, в составе которого 24 университетские клиники», - рассказал военный эксперт.

Жданов также назвал вероятную причину, по которой чеченский диктатор мог «заболеть».

«Есть предположение, что Кадырова просто убрали, что он не разваливал федеральную систему, в частности, тем, что он как региональный руководитель позволяет себе командовать частью федеральной структуры – Росгвардией», - отметил он.

В то же время, по словам эксперта, из обращения в России исчезло и само понятие «кадыровцы», хотя эти бойцы Росгвардии и в дальнейшем выполняют свои задачи на территории Украины.

Жданов предположил, что такая же судьба, как Кадырова, может ждать и Пригожина, если он «не успокоится и будет продолжать свои выкрики в плане политических заявлений».

«Хотя пусть продолжает. Чем быстрее они начнут друг друга убивать, как пауки в банке, тем легче нам будет с ними бороться», - добавил эксперт.

Что известно о здоровье Кадырова

Уже несколько недель ходят слухи о здоровье лидера Чечни 46-летнего Рамзана Кадырова. Западные СМИ сообщали, что у него проблемы с почками. За последние несколько месяцев Рамзан Кадыров сильно прибавил в весе, он выглядит очень мрачным, а в своих видео часто не может открыть глаза.

То, что Кадыров время от времени выглядит энергичным и подвижным, приписывают употребление им стимуляторов. Говорят, что теперь чеченский диктатор зависит от этого и других лекарств.

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые «в дальнейшем дадут о себе знать».

«И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток, и есть какая-то наркотическая зависимость. Он больше не контролирует себя без них. И поэтому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на самом деле – на лечение, чтобы немного привести в чувство», - рассказал Закаев.

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