Возле белорусской границы подорвали автомобиль теробороны Украины 5 11.03.2023, 10:54

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Есть раненые и погибшие.

Рядом с белорусской границей подорвался на мине автомобиль украинской теробороны. Есть погибшие, сообщает Волынская областная администрация в Facebook.

Сведения о подрыве транспортного средства появились 10 марта. Согласно сообщению администрации, в автомобиле пострадали бойцы 100-й бригады территориальной обороны Украины.

Сообщается о двух погибших и трех раненых, указывается, что машина подорвалась на участке, который был заминирован с начала войны.

Напомним, в 100-й бригаде ТрО служил военнослужащий теробороны Сергей Панасюк, который погиб утром 25 февраля, также вблизи границы с Беларусью.

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