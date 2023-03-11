Возле белорусской границы подорвали автомобиль теробороны Украины

Возле белорусской границы подорвали автомобиль теробороны Украины5
- 11.03.2023, 10:54
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Есть раненые и погибшие.
Рядом с белорусской границей подорвался на мине автомобиль украинской теробороны. Есть погибшие, сообщает Волынская областная администрация в Facebook.
Сведения о подрыве транспортного средства появились 10 марта. Согласно сообщению администрации, в автомобиле пострадали бойцы 100-й бригады территориальной обороны Украины.
Сообщается о двух погибших и трех раненых, указывается, что машина подорвалась на участке, который был заминирован с начала войны.
Напомним, в 100-й бригаде ТрО служил военнослужащий теробороны Сергей Панасюк, который погиб утром 25 февраля, также вблизи границы с Беларусью.