Телеграм-каналы: Лукашенко начал униженно лебезить перед «своими» 11.03.2023, 12:46

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Ситуация напоминает 2020 год.

Диктатор Лукашенко в последнее время раздражает свое окружение.

Об этом пишут авторы телеграм-канала «Белорусская разведка»:

— Выражаясь языком психологии, существует 5 стадий принятия неизбежного: отрицание-гнев-торг-депрессия-принятие. Наши источники из Совмина и Нацбанка в последнее время одновременно сообщают о колоссальной тотальной апатии в кабинетах ведомства, связанной с полным бессилием в складывающейся ситуации в экономике и финансах. Чиновники более не боятся гнева или кары правителя, так как понимают, что ситуация вышла из-под их контроля.

Наступила стадия депрессии….

Манипуляции и запугивание, как излюбленные инструменты Лукашенко, более не могут повлиять на ситуацию. Лукашенко так увлекся геополитикой и пестованием своих силовиков-опричников, что полностью упустил экономическую повестку государства.

Поездка в Китай стала отрезвляющий. Надеется более не на кого. Экономический анализ и прогноз, предоставленный АП, стал холодным душем для Лукашенко. Он, очевидно, понял, что смотрел в другую сторону, сторону «войны» на внешнем и внутреннем контурах, полагаясь на перспективы и возможности открывшегося рынка РФ. Это оказалось провалом.

Россия не смогла оправдать экспортные надежды Лукашенко, так как Китай быстро заполняет нишу своей более качественной и дешевой продукцией, а условные КГБ/ ГУБОП/ ОМОН и т. п. не оплатят расходов бюджета. Крики, угрозы в адрес «умников» из Совмина, Нацбанка и крупных госпредприятий не дали результата. Сколько не бей или ори на больную корову, она не даст молока, даже если на нее «надеть наручники и кинуть на нары», как произошло с руководством «Белшины».

Лукашенко и все его чиновники экономического и финансового блока наконец осознали, что население неумолимо и неподконтрольно им будет скатываться в тотальную бедность и это становится ГЛАВНОЙ УГРОЗОЙ РЕЖИМУ. Именно по этой причине он собирал большое совещание. Очевидец, присутствующий на вчерашнем сборище, прокомментировал истинный дух совещания: «Он нас буквально упрашивал сделать хоть что-нибудь для предотвращения будущей катастрофы…

Мне это напомнило 20-й год, когда он «упрашивал» ОМОН отстоять его личную безопасность. Проблемы нашей экономики сейчас не решить, мы плотно зажаты, и мы катимся с горы, как снежный ком, стремительно набирающий вес и обороты…

К выборам 2024 средняя зарплата в стране будет $250 вместо обещанных «по пятьсот», а виноватыми сделают нас».

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