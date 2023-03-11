На границе с Польшей белорусские военные устроили боевую стрельбу 1 11.03.2023, 18:20

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Речь идет о полигоне «Брестский».

На полигоне «Брестский» прошли «тактические учения» с боевой стрельбой гаубичной артиллерийской батареи смешанного артиллерийского дивизиона 38-й десантно-штурмовой бригады. Об этом в субботу, 11 марта, сообщило Министерство обороны Беларуси.

Впервые огневые взводы батареи действовали автономно друг от друга под общим руководством командира батареи (занимали разные районы сосредоточения, вели огонь из различных огневых позиций каждый по своим целям).

Помимо штатных средств разведки и средств управления огнем активно применялся квадрокоптер для ведения разведки и корректирования огня как днём, так и ночью с применением тепловизора.

Также были отработаны вопросы дозаправки техники в полевых условиях, маскировки и охранения, перемещения и смена позиций командных пунктов. Также во время учений отрабатывалась стрельба из стрелкового оружия; водители автомобилей вели огонь из РПГ.

Отметим, что полигон «Брестский» находится недалеко от границы с Польшей.

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