Россияне уничтожили свой же вертолет: уникальные кадры боев за Гостомель 11.03.2023, 21:52

3,300

От техники остался лишь один винт.

В Сети появилось видео, как российские оккупанты подрывают свой же вертолет перед бегством из аэропорта Гостомеля Киевской области. Видео обнародовал украинский активист Сергей Стерненко, сообщает «Апостроф». События в видео проходят в аэропорту «Антонов» возле Гостомеля в марте 2022 года.

В ролике россияне восхищаются, как умело уничтожают собственную же боевую технику.

«Красотища», - комментируют они взрыв на аэродроме, добавляя, что от аппарата «остался лишь один винт».

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».