Россияне уничтожили свой же вертолет: уникальные кадры боев за Гостомель
- 11.03.2023, 21:52
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От техники остался лишь один винт.
В Сети появилось видео, как российские оккупанты подрывают свой же вертолет перед бегством из аэропорта Гостомеля Киевской области. Видео обнародовал украинский активист Сергей Стерненко, сообщает «Апостроф». События в видео проходят в аэропорту «Антонов» возле Гостомеля в марте 2022 года.
В ролике россияне восхищаются, как умело уничтожают собственную же боевую технику.
«Красотища», - комментируют они взрыв на аэродроме, добавляя, что от аппарата «остался лишь один винт».
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!