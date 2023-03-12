Московиты, уральцы, пацаки и чатлане Сергей Ильченко, Newssky

12.03.2023, 9:16

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Для чего пропаганда включила тему распада России?

После митинга-концерта в Лужниках, 24 февраля, Владимир Путин, в интервью на телеканале «Россия-1», заявил, что «принять в семью цивилизованных народов» Россию могут только по частям. Но не сказал, по каким именно. Лишь намекнул.

Если Верить Путину, то такое, как выразился снигерийский вождь, «раскассирование» России нужно Западу для того, чтобы получить контроль над ее осколками. «Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом», — заявил Путин, упомянув, что русских в этом случае не будет, а «будут московиты, уральцы и другие».

Чтобы не допустить сценария распада России, что, по его мнению, плохо, Путин призвал сохранять «народное единство», так как «когда народ России сплочен, един, нам нет равных». И, наконец, еще в конце 2021 года Путин назвал единственный, по его мнению, способ развалить Россию: изнутри.

Позиция Путина, в целом, понятна, но рождает ряд уточняющих вопросов. А именно:

Почему Путин заговорил о распаде России именно сейчас? Неужели идея так сильно носится в воздухе?

Что будет делать Запад с осколками России, получив над ними контроль? Чем его действия будут принципиально отличаться от того, что делают с субъектами РФ их губернаторы? Что лучше для простых жителей: контроль Запада или власть губернаторов, назначенных Кремлем?

Почему невозможно принять Россию «в семью цивилизованных народов» целиком?

Существует ли сегодня «русский народ» и/ или «единый народ России»? И это один народ — или разные?

В чем именно «народу России», когда он «сплочен, един» нет равных?

Разбираемся.

Почему Путин (?) заговорил об этом сейчас?

Уже несколько комментаторов предположили, что интервью давал двойник Путина. На это указывают особенности дикции, мелкие внешние отличия, и нехарактерное для Путина словечко «раскассируют», то есть, «расформируют». Ну, хорошо, словечко он мог подсмотреть. Дугин или кто-то из Ковальчуков подсунул шефу попаданческое или псевдоисторическое чтиво, откуда он таких словечек и нахватался. Но в остальном факт остается фактом: в кадре был какой-то сомнительный субъект. Не аутентичный, чтобы не сказать контрафактный. И возникает второй вопрос: а кто рулит двойниками Путина? Кто-то же рулит? Наверняка ведь в Кремле идет борьба башен за контроль над каждым из них, чтобы при случае, в одно касание, почти случайно, вбросить в информационное поле кодовую фразу-ключ с большими последствиями. А фраза про распад России как раз и есть такой ключ.

Независимо от того, кто ее произнес, настоящий ли Путин, за контроль над сознанием которого тоже идет борьба, или его двойник. И смысл вброса очевиден: на фоне скверного для России развития событий в украинской войне автор идеи, кто бы он ни был, решил приоткрыть форточку Овертона. То есть, сделать предметом обсуждения вопрос о том, что же будет, если Россия все-таки распадется. Тут ведь важно запустить тему под своим контролем, а дальше ее можно и подогревать, и остужать, по ситуации. И кто-то в Кремле, имеющий влияние на то, что говорит Путин или его двойник, уже допускает сценарий распада. Пусть, как случай крайний, но все-таки возможный. И думает о том, как действовать в этой ситуации.

Тем более, что идея распада России носится в воздухе уже давно и в разных видах. Вот и Олег Куваев снял об этом милейшую серию про Масяню.

Что будет делать Запад с осколками России?

Интегрировать их в себя, экономически и и культурно — что же ещё? И тут без вариантов: колючая проволока по периметру, во-первых, не в моде, во-вторых, неэффективна. Если оставить все как есть, одичавшие обитатели таких осколков будут хулиганить на улицах в приличных местах, воровать и сбиваться в банды. А если их интегрировать, им можно будет придумать полезное занятие. Например, обустройство жизни в таком осколке и его экономическое развитие. С опорой на ресурсы, промышленность, сельское хозяйство — тут уж кому что достанется.

Методы этого известны, и отработаны на послевоенной Германии. Правда, осколки России позаскорузлей будут, но схема та же: обязательная денацификация и покаяние, для начала — принудительные, под угрозой уголовной ответственности. Параллельно — привитие населению приемлемых бытовых навыков: улицу переходим строго на зеленый свет, гоп-стоп, воровство и уличный мордобой — под запретом, в быту — вежливость, хотя бы и фальшивая, если пока нет другой. Первое время, пока не привыкнут — тоже под принуждением. Обязательное трудоустройство. Борьба с нездоровым поведением на рабочих местах. Повышение квалификации. Воспитание детей, чтобы родители не могли превратить их в полное подобие себя. И так далее — список тут длинный, а путь долгий.

Чем это принципиально отличается от реалий нынешней российской глупинки? Да всем. Начиная с того, что вороватых чиновников из местных будут сажать. Не сразу, конечно, а только тогда, когда процесс перевоспитания бывших русских/единых россиян зайдет так далеко, что некоторых их них будут даже назначать на чиновничьи должности.

А что будет лучше для самих жителей бывшей России? Тут нет однозначного ответа. Для тех, кого обворовывали в Единой, Великой, Независимой Коленно-Локтевой Привстающей России предпочтительнее выглядит западный вариант. Хотя он и лишит их надежды взять реванш, начав воровать самим. А для тех, кто уже сам успешно ворует, лучше, конечно, оставить все как есть.

Здесь же видно место и для украинского участия. Люди с Запада экс-российскую публику, живущую на осколках РФ, будут понимать так себе, на троечку, в связи с огромным социально-эволюционным разрывом. Им будет русских жаль — ну, в самом же деле, іде собі як сиротина, очима — блим, губами — плям… Зато украинцы с россиянами не так давно жили в одной стране, да и сейчас тесно соприкасаются. Все россиянские приемы и закидоны они знают наперечет, и знают, что открывается при взгляде на россиян вблизи. Так что, если за процессом денацификации и адаптации экс-россиян к жизни в семье цивилизованных народов будут наблюдать украинцы, россияне не забалуют, и будут адаптироваться намного быстрее.

Почему Россия как целое нереформируема?

Потому, что это единое сообщество, связанное общей логикой поведения и общими ценностями. Оно противопоставляет себя окружающему миру, причем, принципиально и концептцально. Это противостояние — важнейший фактор его сохранения и выживания. В свою очередь, Запад не готов воспринять Россию как часть себя в силу ее социальной отсталости, и присущего русской ментальности неуважения к законам, правилам, договоренностям. В русской культуре любой закон — не норма, обязательная для всех, а хитрый барьер, который нужно обойти, и не попасться. Такое сообщество, презирающее законы общества, куда его пытаются интегрировать, будучи принятым в западную систему — экономическую, политическую, социальную, — немедленно превратится в деструктивную резервацию, разрушающую Запад изнутри. Впрочем, не только Запад.

Попытка интегрировать «Россию целиком» в китайский вариант мира тоже будет разрушительна. В Китае это знают, и изоляция России в китайских стратегиях взаимодействия с ней, заложена однозначно и всерьез. Демонтаж России пока не заложен, поскольку Китай намеревается использовать РФ как антизападную кувалду. Но это пока.

Сказанное полностью подтверждается практикой. Все попытки интегрировать «Россию целиком» в западную систему неизменно приводили к катастрофическим последствиям. Включая и обе мировые войны. И, Запад, судя по всему, вплотную подошел к пониманию этого. И снова на общероссийские грабли уже не наступит.

Существует ли сегодня «единый народ России»?

Сложный вопрос. Единый народ, не будем пока, уточнять какой, но единый, существует в России в той степени, в какой ненависть каждого его представителя к внешнему окружению России превышает их ненависть друг к другу. Но в российском обществе, где царит культ силы и пренебрежения к закону, очень высок уровень внутренней конкуренции. И создать направленную вовне ненависть такой силы, чтобы она перевешивала центробежные силы внутри самой России, между отдельными людьми, территориями, этносами, — чрезвычайно трудно. Возможно, но трудно. Еще труднее поддерживать эту ненависть на должном уровне долгое время. Иными словами, «единый народ» в России всегда неустойчив, и склонен к распаду, как радиоактивный элемент.

Здесь же лежит и ответ на то, «русский» ли это народ, или «российский». В принципе, «русские» — химера. Это не этнос, и не гражданское общество. «Русские» — пропагандистский конструкт, который должен изображать несуществующий «русский этнос» и одновременно занимать то место, на котором, будь оно пустым, могло бы родиться гражданское общество России.

Но, смесь этносов, более или менее вписывающаяся в образ «русского народа», все-таки существует. Состав ее меняется, но в каждый отдельный момент она есть. И, если эту смесь удастся заставить ненавидеть остальное население России сильнее, чем ее представители ненавидят друг друга, то перед нами предстанет «русский народ».

А если среди российского населения будет превалировать ненависть к «заграницам», неважно, к кому: к «Западу», к «чуркам», «черным», «узкоглазым», «пшекам», «хохлам», «лабусам» и т.п., но именно вовне России, то перед нами единый российский народ, прошу любить и жаловать. Он, кстати, прямой наследник народа советского.

Антинарод-аналоговнет

И, наконец, последний вопрос из нашего списка: в чем именно «народу России, когда он сплочен, един» нет равных?

Здесь, исходя из трех предыдущих ответов, все уже очевидно. «Народу России, когда он сплочен, един» нет равных в ненависти и зависти к соседям, в жестокости к ним, и друг к другу, в готовности и желании вести захватнические, агрессивные войны.

В свое время, это очень точно сформулировал Фридрих Энгельс: «Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты».

И еще: условные «русские»/«россияне», как уже сказано, — никакой не народ. Ни в этническом смысле — тут все очевидно, в «русские» записывали и записывают всех подряд, кто уже лишен национального самосознания, и потому не возражает. Ни в гражданском: гражданское общество способно на установление общих правил и успешное самоуправление, в интересах большинства. Оно, по своей сути, глубоко демократично, и вообще дитя буржуазно-демократической революции. Ничего подобного в России и близко нет. То есть, выражение «русский/российский народ» заведомо некорректно. Правильно говорить: «русский/российский антинарод».

Как же может развиваться эта общность?

Как уже сказано, она нестабильна и существует только под сильным давлением пропаганды, накачивающей ее ненавистью. Россия, начиная с Ивана III, всегда существовала как целое, не распадаясь на куски, только за счет ненависти к своему окружению. Но мир меняется и глобализуется. Культуры взаимно проникают. Поддерживать ненависть к чужакам легче, чем к тем, с кем общаешься каждый день, пусть даже по интернету. И Россия, контактируя с миром, неизбежно ослабевает в своей ненависти к нему.

Но остается внутренняя ненависть, порожденная высоким уровнем конкуренции в обществе, где во главе всего стоит культ силы. И вот она никуда не денется. А это означает, что как только пропаганда ненависти к миру даст сбой, Россия взорвется и провалится в гражданскую войну. Которая будет продолжаться до тех пор, пока ее участники не истребят друг друга до такого предела, когда взаимная ненависть утратит смысл. Либо пока среди них снова не возникнет группа, ненавидящая свое окружение сильнее, чем друг друга. К примеру, пролетарская революция большевиков на этом и была построена: объединив «пролетариев» под своим началом и связав общей ненавистью ко всем остальным, большевики победили.

Возможен ли после краха России перезапуск в ней цикла изоляции и ненависти к ее окружению? Да, возможен. Правда, с учетом реальных тенденций, царящих сегодня в мире, более вероятным выглядит этнический вариант распада, начиная с окраин, там, где этнические связи и привязанности все еще относительно сохранены. Но, возможны и варианты — землячества, к примеру.

Конкретный пример, для ясности? Извольте, вот пример.

Как известно, в одном из своих интервью, Рамзан Кадыров заявил, что первого русского убил в 16 лет. Мы верим ему, но Кадыров родился 5 октября 1976 года. Следовательно, 16 лет ему было с 5 октября 1992 года по 5 октября 1993. В это время никаких боев с российской армией в Чечне не велось, но было давление на нечеченское население, которое принуждали уехать.

Почему принуждали? Потому, что помнили геноцид чеченцев и ингушей, стартовавший 23 февраля 1944 года, и то, как в еще теплые дома депортированных заселяли переселенцев из России. Эти переселенцы и их потомки остались жить в этих домах даже после того, как чеченцы вернулись из ссылки — не все, конечно, а кто поглупее. Кто поумнее — те все поняли и уехали сами.

Те, кого выдавливали из Чечни в 1992, были потомками тех, кого заселяли в 1944. Или даже не потомками, а теми, кого непосредственно заселяли, и кто продолжал жить в Чечне, не чувствуя за собой коллективной вины. Но коллективная вина в таких ситуациях неизбежна, и за нее наступает коллективная ответственность. И в рамках этой ответственности некоторые основания убить своего первого русского у Кадырова были. Даже если будущий глава Чечни хотел только ограбить убиваемого, а убил его случайно. Эти второстепенные детали ничего не меняют, по сути.

Теперь внимание: к 23 февраля нынешнего года Кадыров выложил в телеграм пост, в котором написал об этой дате не как о Дне Защитника Отечества, а как о дне начала геноцида чеченского и ингушского народа. Текст кардинально отличается от написанного год назад поздравления с Днём Защитника Отечества, с упоминанием Верховного главнокомандующего Путина, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и прочими атрибутами, присущими таким текстам. Акценты сменились принципиально. И это о многом говорит.

Московиты, уральцы, пацаки и чатлане

Так вот, когда Россия рухнет — а она не может не рухнуть, и это показано выше, то цикл ненависти либо перезапустится, либо нет. Но в интересах Запада не допускать его перезапуска. А, значит, Западу нужно будет реализовывать проект деколонизации России и запуска на ее территории разных национальных проектов, с построением разных национальных государств. То есть, с дроблением нынешней РФ. И только после этого эти новые государства и их население можно будет худо-бедно готовить к приему «в семью цивилизованных народов». В числе прочего — примиряя, поскольку ненавидеть друг друга они на первых порах будут люто.

Другого пути нет. Россия, как Ленин в песне Летова, должна распасться. НЕвжно на что — на плесень и липовый мед, или что-то еще, но только из продуктов ее распада можно попытаться создать что-то полезное. А из России в целом — увы, ничего полезного уже не создать.

Сергей Ильченко, Newssky

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