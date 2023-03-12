«Повесили манекен в форме российской армии, назвали Валерой» 1 12.03.2023, 10:14

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Лукашисты снова пожаловались на «тяготы службы» на границе с Украиной.

Пограничники белорусской заставы рассказали пропагандистам государственного телеканала об увеличении количества «провокаций» со стороны украинцев.

На пропагандистском телеканале ОНТ появился новый сюжет о «тяжелой» жизни пограничников на заставе «Глушковичи» Гомельского района, который граничит с Житомирщиной.

Как передает сайт «Зеркало», пропагандисты утверждают, что украинские пограничники «оскорбляют своих белорусских коллег».

Военные, проходящие службу на заставе, якобы жалуются на «агрессивные жесты, оскорбительные надписи, листовки и аудиозаписи политического характера, звонки с угрозами оперативным дежурным». Правда, о содержании листовок и аудиозаписей, как и о характере угроз сотрудники телеканала не сообщили.

«Был установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого украинские пограничники назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то устрашения и психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны», — посетовал заместитель начальника пограничного залога «Глушковичи» Владислав Зенкович.

Жалобы на украинских коллег от белорусских пограничников раздаются не в первый раз.

Раньше их раздражал национальный белорусский бело-красно-белый флаг и гимн Украины по ту сторону границы. Были также странные жалобы, что украинцы «украли пограничный знак».

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