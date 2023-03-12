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Украинские артиллеристы метким ударом уничтожили БМП и «Камаз» оккупантов

  • 12.03.2023, 10:58
  • 1,112
Украинские артиллеристы метким ударом уничтожили БМП и «Камаз» оккупантов

«Боги войны» показали эффектное видео.

Украинские артиллеристы обнаружили вражескую БМП и «Камаз» оккупантов. Воины нанесли меткие удары и уничтожили технику россиян.

Об этом сообщает пресс-служба 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ.

«Артиллеристы постоянно доказывают, что они действительно боги войны», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожили вражескую БМП и «Камаз» оккупантов.

Отмечается, что это результат артиллеристов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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