Украинские артиллеристы метким ударом уничтожили БМП и «Камаз» оккупантов
- 12.03.2023, 10:58
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«Боги войны» показали эффектное видео.
Украинские артиллеристы обнаружили вражескую БМП и «Камаз» оккупантов. Воины нанесли меткие удары и уничтожили технику россиян.
Об этом сообщает пресс-служба 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ.
«Артиллеристы постоянно доказывают, что они действительно боги войны», - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожили вражескую БМП и «Камаз» оккупантов.
Отмечается, что это результат артиллеристов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.