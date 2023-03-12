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Зеленский присвоил звание «Героя Украины» расстрелянному оккупантами военному

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  • 12.03.2023, 22:10
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Зеленский присвоил звание «Героя Украины» расстрелянному оккупантами военному

Россияне расстреляли украинского воина за слова «Слава Украине!».

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Героя Украины» расстрелянному российскими оккупантами военнослужащему Александру Мациевскому.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на видеообращение президента.

«Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность - в Украине - и за его «Слава Украине!», - заявил глава государства.

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