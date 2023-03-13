Sky News: Саакашвили находится на грани смерти 13.03.2023, 0:34

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Состояние здоровья бывшего президента Грузии продолжает ухудшаться.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится на грани смерти в больнице, куда его перевели из тюрьмы. Об этом сообщает британский канал Sky News, журналисты которого смогли получить письменный комментарий политика.

Отмечается, что журналистов не пустили в больницу, но они смогли передать вопросы через адвоката и получили письменные ответы.

«Сначала я весил 120 килограммов, сейчас – 64. Если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль», – ответил Саакашвили на вопрос о том, насколько он близок к смерти.

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