«Пригожин готовит сценарий уничтожения Генштаба России»
- 13.03.2023, 10:09
- 4,000
Поражение россиян под Бахмутом может быть выгодно главарю наемников.
Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин готовит сценарий уничтожения Генштаба России.
Такую точку зрения озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире YouTube-канала Алеси Бацман.
По мнению аналитика, Пригожин выигрывает информационную войну у Минобороны РФ - «на его стороне российские военкоры».
«Вчера или позавчера он (Пригожин - ред.) рассказывал, что если ему не дают вооружение и они («вагнеровцы») потерпят поражение (возле Бахмута - ред.), в этом будет виноват российский Генштаб. Он готовит сценарий уничтожения Генерального штаба, всех военных», - заявил публицист.
Кроме того, политолог предположил, что поражение россиян под Бахмутом может быть выгодно Пригожину.
«Предположим, положив всех своих бойцов, может быть, рискуя своей жизнью, он (Пригожин - ред.) все-таки добьется взятия Бахмута. И что будет? Генерал Конашенков все равно выступит и скажет, что это десантники и морские пехотинцы все это сделали, а Пригожина не простят и рано или поздно убьют. А если украинцам удастся контрнаступление и оправдаются прогнозы и предупреждения Пригожина, в потерпевшей поражение России Пригожин станет национальным героем», - сообщил собеседник.