«Пригожин готовит сценарий уничтожения Генштаба России» 13.03.2023, 10:09

4,000

Евгений Пригожин

Поражение россиян под Бахмутом может быть выгодно главарю наемников.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин готовит сценарий уничтожения Генштаба России.

Такую точку зрения озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире YouTube-канала Алеси Бацман.

По мнению аналитика, Пригожин выигрывает информационную войну у Минобороны РФ - «на его стороне российские военкоры».

«Вчера или позавчера он (Пригожин - ред.) рассказывал, что если ему не дают вооружение и они («вагнеровцы») потерпят поражение (возле Бахмута - ред.), в этом будет виноват российский Генштаб. Он готовит сценарий уничтожения Генерального штаба, всех военных», - заявил публицист.

Кроме того, политолог предположил, что поражение россиян под Бахмутом может быть выгодно Пригожину.

«Предположим, положив всех своих бойцов, может быть, рискуя своей жизнью, он (Пригожин - ред.) все-таки добьется взятия Бахмута. И что будет? Генерал Конашенков все равно выступит и скажет, что это десантники и морские пехотинцы все это сделали, а Пригожина не простят и рано или поздно убьют. А если украинцам удастся контрнаступление и оправдаются прогнозы и предупреждения Пригожина, в потерпевшей поражение России Пригожин станет национальным героем», - сообщил собеседник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».