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«Пригожин готовит сценарий уничтожения Генштаба России»

  • 13.03.2023, 10:09
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«Пригожин готовит сценарий уничтожения Генштаба России»
Евгений Пригожин

Поражение россиян под Бахмутом может быть выгодно главарю наемников.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин готовит сценарий уничтожения Генштаба России.

Такую точку зрения озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире YouTube-канала Алеси Бацман.

По мнению аналитика, Пригожин выигрывает информационную войну у Минобороны РФ - «на его стороне российские военкоры».

«Вчера или позавчера он (Пригожин - ред.) рассказывал, что если ему не дают вооружение и они («вагнеровцы») потерпят поражение (возле Бахмута - ред.), в этом будет виноват российский Генштаб. Он готовит сценарий уничтожения Генерального штаба, всех военных», - заявил публицист.

Кроме того, политолог предположил, что поражение россиян под Бахмутом может быть выгодно Пригожину.

«Предположим, положив всех своих бойцов, может быть, рискуя своей жизнью, он (Пригожин - ред.) все-таки добьется взятия Бахмута. И что будет? Генерал Конашенков все равно выступит и скажет, что это десантники и морские пехотинцы все это сделали, а Пригожина не простят и рано или поздно убьют. А если украинцам удастся контрнаступление и оправдаются прогнозы и предупреждения Пригожина, в потерпевшей поражение России Пригожин станет национальным героем», - сообщил собеседник.

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