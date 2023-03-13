Как режим Лукашенко обходит западные санкции 1 13.03.2023, 10:14

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В этом ему активно помогают Казахстан и Кыргызстан.

Белорусские чиновники признают, что в результате санкций некоторые отрасли потеряли до 40-50% экспорта. Речь идет прежде всего о деревообработке и азотных удобрениях. При этом власти пытаются обходить санкции и ограничения, используя различные схемы. «Белсат» разбирался в этих схемах.

Еще в апреле прошлого года глава «Беллесбумпром» Михаил Касько говорил, что санкции ЕС коснулись более 40 % экспорта деревообрабатывающей отрасли. Чиновник признал, что многие предприятия отрасли «больно ищут новые рынки сбыта».

Пресс-служба концерна в начале текущего года сообщила, что одним из новых рынков сбыта стал Кыргызстан. В прошлом году предприятия «Беллесбумпром» экспортировали в Кыргызстан продукции более чем в три раза по сравнению с 2021 годом. Журналисты Белорусского расследовательного центра (БРЦ) выяснили, что значительно выросли поставки продукции древесины и в Казахстан. Но на самом деле за этой статистикой скрываются попытки обхода санкций ЕС против официального Минска.

«Невозможно точно сказать, сколько разными путями Беларусь вывозит своей продукции древесины в страны ЕС, поскольку Белстат давно не показывает статистики. Мы сравнивали цены и поставки по данным Eurostat, которая в открытом доступе. Из этих данных следует, что в марте 2022 года, когда Евросоюз ввел санкции против белорусской деревообработки, то в этот период поставки древесины из Казахстана и Кыргызстана начали расти в геометрической прогрессии», – говорит в разговоре с изданием Ксения Вязниковцева, журналистка Белорусского расследовательского центра.

Согласно европейской статистике, из Казахстана в ЕС экспорт древесины вырос в 74 раза, а из Кыргызстана – примерно в 18 тысяч раз, если сравнить периоды 2022 года с 2021 годом.

Примечательно, что эти страны не отличаются высокой лесистостью, если сравнивать с цифрами Беларуси, говорит расследовательница. В нашей стране официально лесистость составляет около 41 %, хотя это и вызывает сомнения. В Казахстане и Кыргызстане эти показатели составляют около 4-6%.

«Если брать в денежном выражении, то выручка белорусской стороны за поставленную древесину составила около EUR 30 млн. По нашим подсчетам, такую сумму получили организаторы этой схемы поставок продукции», – рассказывает Ксения Вязниковцева.

Санкции на белорусскую древесину и изделия со стороны ЕС обозначаются кодом 44. Этот код предусматривает ограничения на пиломатериалы, спиленный брус, доски, фанера, древесные пилеты, брикеты, ДВП.

«Гродно Азот» под санкциями, а вот продукция завода – нет

Еще одна схема, о которой стало известно – это обход санкций при поставках карбамида в страны ЕС из «Гродно Азот». Специфика санкций, связанных с гродненским производителем в том, что в черном списке ЕС находится именно «Гродно Азот», но ограничений для продажи продукции за рубежом нет. Соответственно предприятие напрямую не может поставлять удобрение, но другая фирма может заниматься поставками продукции. Власти и руководство «Гродно Азот » создают специальные фирмы-прокладки, которые потом заключают контракты с фирмами ЕС на поставку карбамида.

Журналисты БРЦ располагают информацией только о 2 гродненских фирмах, которые якобы принадлежат частным лицам. Под видом собственной продукции они загружаются на самом «Гродно Азот» и везут карбамид в ЕС.

«Например, одна из фирм обязывалась поставить сербской компании карбамида в течение года на сумму около EUR 20 млн. Но это только одна поставка. На самом деле какие объемы и сколько поставляется – сказать довольно сложно», – рассказывает Ксения Вязниковцева.

Подобным образом старается обходить персональные европейские санкции и глава «Амкодор» олигарх, приближенный к Лукашенко, Александр Шакутин. Бизнесмен на частное лицо зарегистрировал в Литве фирму, которая в свою очередь зарегистрировала фирму в Германии и в итоге продает продукцию завода олигарха в странах Европы.

Санкции ввели, но контроля нет

«Следует разделять европейский бизнес и европейские власти. После того, как власти ввели санкции на ту же белорусскую древесину, потребители, или бизнес в Польше и Литве испытали дефицит на сырье. И когда появилась возможность каким-то образом получать древесину, кто-то решил рискнуть и получить ее. В Евросоюзе есть орган, который вводит санкции, но нет органа, который бы контролировал их выполнение», – объясняет Ксения Вязниковцева.

По словам собеседника телеканала поставки белорусских удобрений и древесины в обход санкцией ЕС являются контрабандой. Эти схемы довольно просты и почти всегда одинаковы. Расследовательница поясняет, что если чиновники хотят поставить белорусскую древесину в Польшу, то находят какую-то компанию в Кыргызстане, или Казахстане, создают документы, что сырье является их собственностью.

«Нет необходимости делать сложный логистический круг, древесина прямо из Беларуси едет на Запад. По сертификатам это сырье указывается как из Кыргызстана, или из Казахстана. На таможне при этом иногда невозможно отследить первоначальную принадлежность грузов. Таможенники могут обнаруживать, что, условно говоря, сырье якобы из Азии, но упаковано в ящики например «Пинскдрев». Тогда вопросы сразу же возникают и начинается разбирательство. Но в большинстве случаев понять принадлежность товара просто по внешнему виду невозможно», – говорит представитель БРЦ.

Тем не менее власти стран ЕС следят за новостями в публичном пространстве и реагируют на факты нарушения санкционного законодательства. После расследований журналистов в Литве задержали и возбудили уголовные дела на представителей фирм, которые помогали обходить санкции «Гродно Азот».

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