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Генерал Сырский показал совещание с бойцами ВСУ в районе Бахмута 

  • 13.03.2023, 12:13
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Генерал Сырский показал совещание с бойцами ВСУ в районе Бахмута 

Украинский военачальник рассказал, как заставить оккупантов отказаться от наступления.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как проходит совещание с военнослужащими 56 ОМБр, 5-й отдельной штурмовой бригады и бойцами тактической группы «Адам» в районе Бахмута.

Соответствующее видео он опубликовал у себя в Telegram.

По словам Сырского, для того, чтобы заставить противника отказаться от наступления, необходимо нанести ему существенные потери в личном составе и технике.

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