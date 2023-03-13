Лукашенко отчитал сам себя перед президентом Ирана 14 13.03.2023, 14:21

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Белорусскому диктатору пришлось заигрывать перед Эбрахимом Раиси.

Со вчерашнего дня Лукашенко находится с двухдневным визитом в Иране. Он уже встретился с президентом страны Эбрахимом Раиси и раскритиковал себя за ослабление внимания к Ирану.

«Скажу честно, может быть, даже и по моей причине, по причине Беларуси, мы несколько ослабили внимание к иранскому государству», — заявил он на встрече с Раиси.

По мнению Лукашенко, период «не столь интенсивных отношений» «нужно было прожить».

«Мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире», — приводит слова Лукашенко пресс-служба диктатора.

Лукашенко подчеркнул, что особенность нынешнего визита в Тегеран состоит в том, что Беларусь и Иран могут выйти на новый этап сотрудничества, сутью которого будет «высочайшая эффективность».

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