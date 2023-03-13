В Беларуси начали специально обрабатывать продукты радиацией

В Беларуси начали специально обрабатывать продукты радиацией12
- 13.03.2023, 14:48
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В Академии наук рассказали, зачем.
В Беларуси начали обрабатывать продукты, а также непродовольственные товары радиацией. В Академии наук рассказали, зачем.
Радиационной обработкой в Беларуси теперь занимаются в «Объединенном институте энергетических и ядерных исследований — Сосны» НАН, пишет Telegraf.
По словам гендиректора учреждения Андрея Кузьмина, такой способ «абсолютно безопасный» для того, чтобы стерилизовать продукцию. Он объяснил, что в отличие от химической обработки, «как только прекратилось радиационное воздействие, никаких следов радиации не остается».
Кузьмин отметил, что в Соснах облучают радиацией медицинскую продукцию (например, биопротезы костей), косметику, продукты, а также «изделия для нужд энергетики, ЖКХ для придания им новых свойств». И подчеркнул, что после они становятся «на 100% стерильными».