В Беларуси начали специально обрабатывать продукты радиацией 12 13.03.2023, 14:48

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В Академии наук рассказали, зачем.

В Беларуси начали обрабатывать продукты, а также непродовольственные товары радиацией. В Академии наук рассказали, зачем.

Радиационной обработкой в Беларуси теперь занимаются в «Объединенном институте энергетических и ядерных исследований — Сосны» НАН, пишет Telegraf.

По словам гендиректора учреждения Андрея Кузьмина, такой способ «абсолютно безопасный» для того, чтобы стерилизовать продукцию. Он объяснил, что в отличие от химической обработки, «как только прекратилось радиационное воздействие, никаких следов радиации не остается».

Кузьмин отметил, что в Соснах облучают радиацией медицинскую продукцию (например, биопротезы костей), косметику, продукты, а также «изделия для нужд энергетики, ЖКХ для придания им новых свойств». И подчеркнул, что после они становятся «на 100% стерильными».

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