Украинский офицер: Есть два варианта развития ситуации в Бахмуте 13.03.2023, 15:20

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Алексей Гетьман

Генштаб ВСУ умеет удивлять.

В Украине по сей день самым ожесточенным участком фронта остается Бахмутское направление. Как может развиваться ситуация в Бахмуте и окрестностях в ближайшее время? Об этом сайт Charter97.org поговорил с ветераном российско-украинской войны, майором запаса Вооруженных сил Украины Алексеем Гетьманом.

— Враг уперся в речку Бахмутка, которая больше похожа на канал. Россияне не могут через нее перейти, потому что у них нет возможности построить понтонные переправы. Они сразу будут уничтожены. Что уже говорить про какие-то серьезные мосты.

Переправиться вплавь в бронежилете с автоматом и в каске они тоже не могут. Пока мы держим эту реку под огневым контролем даже со стрелкового оружия, то перейти они ее не смогут. Что будет дальше — зависит от того, насколько они усилят находящуюся там группировку, добавят туда артиллерии, минометов и танков. Если они смогут увеличить в 2-3 раза даже не количество людей, а оружия, то удержать Бахмут будет очень тяжело.

— Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что то, что сейчас делают украинские военные на Бахмутском направлении, будет очень полезным для Украины и армии в ближайшем будущем. Что он имел ввиду?

— Думаю, он имел ввиду, что таким образом мы сдерживаем очень большие силы врага. Не думаю, что прямо в Бахмуте будет готовиться контрнаступление. Хотя, знаете, слава Богу мы не можем спрогнозировать четко решения нашего Генерального штаба. Они всегда неожиданные, можно сказать, креативные и результативные.

Данилов прямым текстом сказал, что Бахмут на сегодня является уже не просто, как для россиян, важным политическим местом, а и военным объектом, который в дальнейшем мы планируем использовать. Тут может быть только два варианта. Первый — мы держим обороны и сковываем большие силы врага. Второй — мы готовимся там провести контрнаступательную операцию. Другого просто не может быть — или атака, или оборона.

— В России действует уже более пяти частных армий. Именно в Бахмуте ВСУ сейчас перемалывают одну из них — ЧВК «Вагнера». На ваш взгляд, как эти частные военные компании скажутся на будущем РФ?

— Скажу, что точно известно, что одна ЧВК есть у Сергея Шойгу. Просто на голову не налазит то, что министр обороны организовал свою частную армию. Такое может быть только в России. Страна уникальная в плохом смысле этого слова.

Надеюсь, что в России после того, как мы проведем контрнаступление и они потеряют большие оккупированные территории (особенно полуостров Крым), начнутся какие-то центростремительные действия. Тогда всем, кто захочет удержаться у власти при старой или новой системе, которая вряд ли будет отличаться, но лица будут новые, надо будет иметь резерв вооруженных людей, которые если что смогут решать политико-военные вопросы. Думаю, для этого создаются ЧВК. Верить в то, что они организовываются для того, чтобы как-то изменить ситуацию на линии фронта, то я скорее поверю в сказки про Ивана-дурачка.

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