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В Минске задержали бывшего пресс-секретаря Купаловского театра

  • 13.03.2023, 15:21
  • 1,854
В Минске задержали бывшего пресс-секретаря Купаловского театра

В квартире Николая Зайца провели обыск.

В Минске утром 13 марта задержали бывшего пресс-секретаря Купаловского театра Николая Зайца. Об этом сообщили «Зеркалу» близкие задержанного.

Телефон Николая недоступен, его местоположение родственники также не знают. В квартире Зайца провели обыск.

Николай Заяц работал в Купаловском театре по совместительству с 2020 года. 31 марта 2021-го его уволили с формулировкой «в связи с приемом на работу работника, для которого данная работа будет являться основной».

Напомним, в августе 2020 года из Купаловского театра в знак протеста против насилия после выборов уволились несколько десятков человек, в том числе большинство актеров.

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