В Москве пропал помощник Михаила Мясниковича 8 13.03.2023, 16:10

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Дмитрий Шедко

Его не могут найти уже три дня.

В Москве исчез помощник председателя коллегии «Евразийской экономической комиссии» (ЕЭК) Михаила Мясниковича Дмитрий Шедко. Мужчину не могут найти уже три дня, пишет телеграм-канал Baza.

Дмитрий Шедко — гражданин Беларуси. Последнее время он работал в Москве и жил на Серпуховском валу. Последний раз Шедко видели 9 марта, а уже на следующий день он пропал. Сотрудник ЕЭК не пришел на важное совещание, а его телефон оказался выключен.

Знакомые Шедко вспомнили, что последнее время мужчина часто жаловался на спину: мол, так болит, что даже не встать, поэтому предположили, что Дмитрий может просто лежать дома. Квартиру, где он проживал, вскрыли, однако там никого не было. Помещение осмотрели полицейские, но ничего криминального не обнаружили. Розыском Шедко занимается МВД Москвы, куда поступило заявление о его пропаже.

Ранее Дмитрий Шедко занимал должность первого замминистра связи и информатизации Беларуси. В 2019 году он подал в отставку.

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