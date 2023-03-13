Как очистить память на телефоне, ничего при этом не удаляя 13.03.2023, 18:25

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Несколько простых способов.

Каждый пользователь смартфона рано или поздно сталкивается с тем, что их устройство начинает подтормаживать, а чтобы открыть обычное приложение, приходится ждать по несколько минут. Как правило, эта проблема возникает из-за дефицита памяти на смартфоне, пишет «Униан».

Хорошая новость заключается в том, что эту проблему можно решить своими руками. В данной заметке мы сосредоточились на способах освободить память, которые не требуют от вас удаления музыки, видео, фото и полезных программ. Однако, если предложенные методы не помогут, то сортировки медиатеки, увы, не избежать.

Очистка мессенджеров

Если вы активно пользуетесь Telegram или WhatsApp, то постепенно эти мессенджеры начинают «пожирать» все больше и больше памяти. Причина в том, что мобильное приложение сохраняет все присланные вам файлы, видео, фото и «гифки», чтобы не загружать их повторно всякий раз, как вы откроете чат. В этом есть свой плюс – это экономит мобильный трафик, но негативно сказывается на свободном месте в памяти смартфона.

Чтобы очистить Telegram от мусора, откройте мессенджер на своем смартфоне и выполните следующий порядок действий: «Настройки» → «Данные и память» → «Использование памяти» → «Очистить кэш Telegram».

Напоследок рекомендуется выполнить еще одно важное действие, чтобы очищенный кэш не переполнятся обратно за пару дней. В меню «Использование памяти» поднимитесь в самый верх и переместите ползунок «Хранить медиа» на значение «3 дня».

Перенесите данные на SD-карту

Прежде чем переходить к удалению, подумайте о расширении памяти. Если ваш телефон поддерживает использование SD-карты (а это скорее да, чем нет), вы можете перенести данные, такие как фотографии и видео, на карту памяти, чтобы освободить место в памяти телефона.

Если ваш смартфон все же не имеет слота для microSD, то разгрузить память смартфона помогут облачные сервисы Пользователям устройств Android и iOS по умолчанию доступен Google Диск и iCloud соответственно.

Очистите историю и кэш браузера

Если вы часто «сидите» в интернете на телефоне, история и кэш браузера может занимать приличное место в памяти телефона, особенно если не проводить чистку хотя бы каждый месяц.

В случае с Chrome, который по умолчанию установлен в смартфонах Android:

- откройте приложение Chrome на телефоне или планшете и выполните такие действия: «История» → «Очистить историю» → «Расширенные» → период времени «Все время».

- далее поставьте галочки в пунктах «История веб-просмотра», «Файлы cookie», «Кэшированные изображения и файлы» – и нажмите «Удалить данные».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».