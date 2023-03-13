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Ученые предлагают поднять Мальдивы над уровнем моря

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  • 13.03.2023, 19:31
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Ученые предлагают поднять Мальдивы над уровнем моря

Острова хотят поднять минимум на шесть метров.

По мнению ученых из Университета Восточной Англии, чтобы спасти Мальдивы от цунами и затоплений, острова нужно поднять над уровнем моря минимум на шесть метров.

Сейчас около 80 % островов находятся над морем всего на метр – это делает их особенно уязвимыми перед климатическими проблемами. Чтобы исправить ситуацию, ученые предлагают насыпать новые острова и наращивать уже существующие. Но обойдется это недешево – за каждый квадратный метр придется заплатить около $ 8 миллионов.

Авторы исследования говорят, что похожие меры скоро понадобятся Маршалловым островам, Тувалу, Кирибати и другим островным государствам, которые находятся под угрозой исчезновения.

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