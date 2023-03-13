В Иране помиловали 22 тысячи участников протестов 13.03.2023, 23:06

Всего были помилованы 82 656 человек.

В Иране помиловали 22 000 участников антиправительственных протестов в рамках амнистии, которую объявил верховный лидер страны Али Хаменеи. Об этом сообщил глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени Эджеи, передает агентство IRNA.

По его словам, всего были помилованы 82 656 человек. При этом осужденные и обвиняемые в насильственных преступлениях и кражах под амнистию не попали. Среди протестующих ее распространили на тех, кто выкрикивал лозунги против Хаменеи или критиковал власти в соцсетях.

Подтверждения этой информации из независимого источника нет. «С самого первого дня не было прозрачного учета того, кто был арестован и заключен в тюрьму — до или после массовых протестов, — вот почему нет способа проверить, сколько человек сейчас освобождено», — сказала Жасмин Рэмси, замдиректора базирующегося в США Центра по правам человека в Иране. Она также отметила, что «ни один иранский чиновник не был привлечен к ответственности ни за массовые убийства протестующих, ни за произвольные тюремные заключения десятков тысяч человек».

Об объявлении амнистии власти сообщили в феврале. Она приурочена к 44-й годовщине исламской революции 1979 года.

Протесты в Иране начались в сентябре после смерти задержанной 22-летней Махсы Амини, обвиненной полицией нравов в неправильном ношении хиджаба. Силовики заявили, что девушка скончалась от сердечного приступа. Однако, по свидетельствам очевидцев, ее избили во время задержания, после чего она впала в кому. Вспыхнувшие протесты стали крупнейшими со времен революции 1979 года — они распространились на 160 городов во всей 31 провинции страны.

По данным правозащитной организации HRANA на 20 февраля, за время демонстраций погибли 530 активистов, среди них 71 несовершеннолетний и 70 силовиков. Арестованы более 19 700 человек, включая 181 подростка. Четверо протестующих были публично казнены, смертные приговоры грозили 105 демонстрантам.

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