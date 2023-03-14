Украинские пограничники установили на границе с Беларусью еще один бело-красно-белый флаг

Как сообщают СМИ, украинские пограничники на границе с Беларусью установили бело-красно-белый флаг.



Из некоторых источников следует, что установка бело-красно-белого флага произошла на пограничном пункте между Гомельской областью Беларуси и Житомирской областью Украины. pic.twitter.com/rR2uOM0Wsa