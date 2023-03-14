Украинские пограничники установили на границе с Беларусью еще один бело-красно-белый флаг

Украинские пограничники установили на границе с Беларусью еще один бело-красно-белый флаг12
- 14.03.2023, 14:03
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Видеофакт.
Украинские пограничники на границе с Беларусью установили бело-красно-белый флаг.
Национальный флаг нашей страны был установлен на пограничном пункте между Гомельской областью Беларуси и Житомирской областью Украины.
Как сообщают СМИ, украинские пограничники на границе с Беларусью установили бело-красно-белый флаг.— Сharter97.org (@charter_97) March 14, 2023
Из некоторых источников следует, что установка бело-красно-белого флага произошла на пограничном пункте между Гомельской областью Беларуси и Житомирской областью Украины. pic.twitter.com/rR2uOM0Wsa
Ранее, как сообщал сайт Charter97.org, бело-красно-белый флаг был установлен на погранпереходе Дивин — Самары.