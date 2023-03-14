закрыть
14 марта 2023, вторник, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники установили на границе с Беларусью еще один бело-красно-белый флаг

12
  • 14.03.2023, 14:03
  • 5,976
Украинские пограничники установили на границе с Беларусью еще один бело-красно-белый флаг

Видеофакт.

Украинские пограничники на границе с Беларусью установили бело-красно-белый флаг.

Национальный флаг нашей страны был установлен на пограничном пункте между Гомельской областью Беларуси и Житомирской областью Украины.

Ранее, как сообщал сайт Charter97.org, бело-красно-белый флаг был установлен на погранпереходе Дивин — Самары.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин
США и Израиль взялись за друга бункерного
США и Израиль взялись за друга бункерного Орест Сохар
О ближайшем будущем Украины и Беларуси
О ближайшем будущем Украины и Беларуси Дмитро Ярош
Были и остались
Были и остались Ирина Халип