Украинский политолог: Лукашенко могут убить в каждую минуту 3 14.03.2023, 15:02

1,686

фото: тасс

Белорусский диктатор не нужен ни Кремлю, ни Пекину.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV объяснил, зачем белорусский узурпатор Александр Лукашенко по указанию российского диктатора Владимира Путина ездит в международные поездки, в частности в Китай.

«Лукашенко — это человек, который находится в состоянии, когда его могут убить каждую минуту. Это Лукашенко уже понимает. Он уже никому не нужен — ни Путину, а о китайцах я вообще молчу. Поэтому, конечно, Лукашенко будет ездить. Путин просит его ездить везде, уговаривать всех, падать на колени, предлагая все, что угодно — „забирайте всю Беларусь, все, что есть“», — говорит Самусь.

Но, по его мнению, возникает вопрос: зачем эти предложения Китаю?

«Зачем Китаю брать какую-нибудь Беларусь или Россию и сейчас возлагать на себя ответственность за те военные преступления, которые натворил Путин? Я понимаю, что китайцы находятся в своей коммунистической идеологии, но я не думаю, что они утратили чувство реальности до такого уровня, что не могут понять, к чему это идет. А идет все к военной катастрофе России. Лукашенко, возможно, избежит того, что будет действительно военной катастрофой, но Беларусь не избежит», — объяснил Самусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».