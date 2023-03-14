СМИ: Российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем 7 14.03.2023, 20:09

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Что известно.

Над Черным морем произошел «инцидент» с беспилотником Reaper американского производства, сообщает BFMTV со ссылкой на агентство AFP во вторник, 14 марта.

Агентство получило информацию от двух западных военных источников.

«Что-то произошло, но у нас нет подтверждения того, что беспилотник был сбит, ведется расследование», — сказал один из собеседников AFP.

Позже AFP со ссылкой на американских военных сообщило, что дрон столкнулся с российским истребителем.

MQ-9 Reaper — основной ударный беспилотник армии США. Он может брать на борт до 1700 кг боевой нагрузки, включая высокоточные ракеты AGM-114, бомбы с лазерной наводкой GBU-12 Paveway II, ракеты воздух-воздух AIM-9X и другие виды оружия. MQ-9 Reaper способен обнаружить врага на земле сквозь облака и может автономно летать до 27 часов.

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