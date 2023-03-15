«Заговор» КГБ: Лукашенко крупно подставили 5 15.03.2023, 8:17

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Тертелю вынесено «последнее предупреждение».

КГБ отчаянно ищет «кротов», сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».

Источникам канала стало известно, что управление контрразведки КГБ получило «последнее предупреждение» лично от Лукашенко. Тертель на совещании довел мнение диктатора о работе контрразведывательных подразделений КГБ, признав их работу, мягко говоря, «провальной».

Последней каплей стал скандал с карбамидом «Гродно Азот», задержанным литовской таможней.

Лукашенко считает, что все доклады - сплошные фейки, попадается мелочевка, а настоящая агентура работает и передает врагу нужную информацию. Было приведено множество «примеров».

«Белорусская разведка» отмечает, что арест сотрудника Мясниковича напрямую связан с поиском «кротов» и «крыс» в кругу лиц, допущенных к Гостайне.

«Мы с удовольствием цинично наблюдаем, как система начинает жрать своих. Ожидаются задержания в МИД и Минпроме. Запасаемся попкорном!», — пишут авторы телеграм-канала.

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